UNFINISHED DEMOCRACY - Evenimentul dedicat democrației cu peste 200 de participanți, LIVE de la Ateneul Român

În această seară, de la ora 19, are loc la Ateneul Român evenimentul UNFINISHED DEMOCRACY, transmis în direct de Digi24.ro.

Astăzi, sub umbrela UNFINISHED DEMOCRACY, are loc o sesiune de consultări cu un grup de 200 de oameni, selectați printr-un proces deschis de înscriere, cu scopul de a identifica soluții concrete și modalități de a face democrația în România și în întreaga regiune mai solidă. UNFINISHED Democracy face parte din planul Building Blocks for Democracy și este una dintre cele cinci consultări civice pe care The Democracy and Culture Foundation le desfășoară anul acesta în toată lumea, după ce în 2022 a cercetat alături de experți aceeași cinci piloni ai democrației: (1) oameni, (2) partide - bani și influență, (3) vot, (4) informare și dezinformare și (5) echilibru între puterea legislativă și cea executivă.

Inițiativa UNFINISHED DEMOCRACY a fost lansată de Fundația Eidos, în parteneriat global cu fundația londoneză The Democracy and Culture. Proiectul își propune să exploreze noi modalități de consolidare și transformare a democrației, în toate formele ei, într-o lume în continuă schimbare.

Mai multe informații despre etapele proiectului se pot afla pe site-ul www.unfinisheddemocracy.org și pe paginile de social media ale fundației Eidos și ale festivalului UNFINISHED.