Live TV

Unul dintre autorii crimei de la Padina, din 2024, arestat preventiv după ce a „fabricat” un denunţ ca să-și reducă pedeapsa

Data publicării:
interlop flancat de politisti
Foto: Captură Digi24

Tribunalul Dâmboviţa a dispus, miercuri, arestarea preventivă a lui Marin Laurenţiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce procurorii au descoperit că bărbatul a „fabricat” un denunţ pentru a primi o pedeapsă mai mică.

În februarie 2024, fraţii Laurenţiu Marin, Louis-Justin Marin şi George-Armando Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia că au ucis un om de afaceri, în timpul unei petreceri la Padina, relatează Agerpres.

După trei luni de arest, în mai 2024, Curtea de Apel Ploieşti a decis ca fraţii Marin să fie eliberaţi şi plasaţi în arest la domiciliu.

După mai bine de un an de anchetă, cei trei fraţi sunt trimişi în judecată pentru mai multe infracţiuni, cea mai gravă fiind cea de omor.

Ulterior, unul dintre ei, Marin Laurenţiu, zis Solomon Fabian, a pus la cale un plan pentru a-şi reduce pedeapsa, fiind ajutat de câţiva apropiaţi. Concret, el a simulat vânzarea unui pistol şi a făcut un denunţ.

„S-a stabilit că autorii, sub diverse forme de participare, au simulat vânzarea unei arme de foc, a unei arme letale cu scopul ca unul dintre suspecţi să formuleze un denunţ în fals pentru a beneficia de reducerea pedepsei pentru o altă infracţiune săvârşită anterior, o infracţiune de omor din 2024”, declara în urmă cu o săptămână şeful Serviciului Investigaţii Criminale Bucureşti, comisarul Ionuţ Burlacu.

Anchetatorii au descoperit că este vorba de un denunţ fals şi l-au reţinut pe Marin Laurenţiu, după care au cerut arestarea lui preventivă.

În cursul nopţii de 10 spre 11 februarie 2024, fraţii Laurenţiu Marin, Louis-Justin Marin şi George-Armando Marin, din clanul „Fabian”, au înjunghiat un bărbat, în timpul unei petreceri în staţiunea montană Padina.

Conform Poliţiei, incidentul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan. La petrecerea care a avut loc la Hotel Belmont din Padina au fost prezenţi cântăreţii Alex Velea, Antonia şi Alina Eremia. Incidentul a avut loc după concert, într-o clădire anexă hotelului. Cei trei agresori au fugit cu maşina după ce l-au înjunghiat pe bărbatul de 41 de ani, dar au fost prinşi la scurt timp de poliţişti.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
2
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
3
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
guvernul bolojan
5
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
Ianis Hagi, la Rapid?
Digi Sport
Ianis Hagi, la Rapid?
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România...
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre concedierile la stat: „Guvernul pare că dă cu...
Screenshot 2025-08-20 213427
Momentul în care cetățeanul turc trage în localul din Centrul Vechi...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington...
Ultimele știri
Japonia și Suedia sunt pregătite să contribuie la securizarea păcii în Ucraina. „Rusia trebuie descurajată să încerce din nou”
Cătălin Drulă: Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Sunt discuții pentru o candidatură comună cu PNL
Olanda va trimite 300 de soldați cu sisteme Patriot în Polonia pentru a proteja livrările de arme către Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Concept on the topic of domestic violence. A man with a knife in the room threatens the girl
Crimă în Constanța: o femeie de 45 de ani a fost ucisă de partenerul ei în propria casă. Bărbatul a înjunghiat-o cu un cuțit
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. El e căutat de aproape o lună și jumătate
barbat arestat
Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist pe un bulevard din Capitală și a tâlhărit un trecător
ambulanta 112
Un arestat preventiv a evadat dintr-o ambulanţă care îl ducea la Penitenciarul Jilava. A sărit din mers, în apropiere de Bacău
barbat cu catuse la maini
Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta parteneră, după ce a târăt-o cu mașina: „Probabil că n-am gândit”
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat...
Adevărul
Fanul obsedat de Andra a intrat în curtea artistei și l-a amenințat cu moartea pe Măruță: „Din dragoste...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cine sunt românii care au cumpărat 87 de magazine Mega Image și ce afaceri au
Newsweek
Cum poți cumula un salariu de 30.000 lei cu o pensie specială de 4.000 lei? Ce meserie trebuie să ai
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie