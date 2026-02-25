Live TV

Unul dintre marile bulevarde din București va fi extins la patru benzi pe o secțiune importantă. Anunțul făcut de primărie

Studiul de fezabilitate la Drumul Radial 1 a fost finalizat, iar Primăria Sectorului 6 extinde bulevardul Timişoara, între Valea Cascadelor şi CET Vest, la patru benzi, pentru a putea face legătura cu Drumul Radial, a anunţat primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan.

„Drumul Radial 1 este destul de avansat, este finanţat din bani europeni şi de partea care nu este, cumva, pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se ocupă Ministerul Transporturilor, împreună cu Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov, ADIZMB se numeşte. (...) Ei acum înţeleg că închid studiul de fezabilitate şi practic va urma o procedură de proiectare şi execuţie, aşa se numeşte. Deci, efectiv, va intra în lucru. (...) Noi ne facem temele ca să extindem bulevardul Timişoara, între Valea Cascadelor şi - să zicem - CET Vest, la patru benzi, ca să putem să facem legătura cu drumul radial, la nivel de patru benzi, cu tramvai, cu piste de bicicletă, cu trotuare largi”, a spus Paul Moldovan, miercuri, la Bucureşti FM, potrivit Agerpres.

În altă ordine de idei, el a informat că există un proiect pentru reamenajarea unei porţiuni din Calea Crângaşi, de la coborârea de pe Podul Grant până la intersecţia cu bulevardul Constructorilor.

„Bulevardul Crângaşi (...) este destul de avansat în obţinerea autorizaţiei de construire, deci, practic, suntem pregătiţi ca în primăvară-vară să intrăm cu lucrările, iar termenul, dacă bine îmi aduc aminte, este undeva la un an de zile. Bine, aici depinde şi de vreme, dacă ne permite. Insula Lacul Morii va fi gata în vara aceasta, iar începerea lucrărilor pentru partea de mal încercăm tot în această vară. Aşteptăm să semnăm un contract de finanţare din bani europeni pentru această zonă. Bulevardul Uverturii probabil va intra în lucrări tot în această primăvară, de reorganizare, puţin pe parte de pietonal, în mare parte, şi spaţii verzi, atât cât există acolo. Am sistematizat puţin şi traficul, în sensul în care am creat benzi unice pentru autobuze şi funcţionează foarte bine, au redus mult timpul de trafic”, a adăugat Paul Moldovan. 

Editor : Liviu Cojan

