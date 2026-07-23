Unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul navei GAS LISBON, în apropiere de Sulina, a murit. Bărbatul era internat la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea.

Marinarul care a murit este unul dintre cei trei membri ai echipajului care au fost transportați la spital după incidentul produs în Marea Neagră.

„A avut arsură de căi aeriene şi a avut o complicaţie pulmonară legată de această arsură care a determinat decesul”, a afirmat Tudor-Ion Năstăsescu, directorul unităţii medicale, pentru News.ro.

Sursa citată a precizat că ceilalţi doi marinari răniţi se află internaţi în Secţia de Terapie Intensivă a spitalului.

„Sunt în stare staţionară. Sunt internaţi în Terapie intensivă, dar nu sunt probleme de risc vital. Nu necesită transfer la alte unităţi medicale”, a mai precizat el.

Ceilalţi doi marinari sunt tot de origine filipineză.

Cei trei au fost aduși la spital în urmă cu două zile, după ce nava pe care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Vasul comercial a plecat din portul Alexandria (Egipt) şi se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Vasul transporta aproape 3.800 de tone de propan și se afla în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de brațul Sfântu Gheorghe.

Marinarii susțin că la bordul navei au explodat trei drone.

În urma incendiului și a avariilor produse la nivelul suprastructurii, cei 17 membri ai echipajului s-au refugiat în prova navei. Ulterior, aceștia au fost evacuați de echipele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

După operațiunea de salvare, trei marinari au fost transportați la Spitalul Județean din Tulcea, iar ceilalți 14 au rămas în Sulina.

Editor : C.S.