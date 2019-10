Urmașa Brătienilor, umilită în România: A fost invitată la o inaugurare care nu a mai avut loc

Motiunea de cenzură, de joi, a pus-o pe stră-strănepoata fondatorului Partidului Liberal într-o situaţie cel puţin ciudată. Femeia, jurnalistă şi om de cultură în Franţa, a fost nevoită să facă degeaba drumul de la Paris la București, pe cheltuiala proprie.

Administrația Monumentelor din cadrul PMB a anunțat iniţial inaugurarea ansamblului Ion C. Brătianu pentru joi, la ora 13:00. Iar președintele Comisiei Centenar din Primăria Capitalei, Răzvan Theodorescu, a invitat-o personal pe Marie Helene Brătianu la eveniment.

Inaugurarea statuii stră-străbunicului său n-a mai avut însă loc. Nimeni nu i-a spus motivul. Așa că astăzi a plecat acasă, la Paris.

Reprezentanţii Primăriei Generale nu au comentat în niciun fel incidentul până la această oră.

Marie Helene Fabra Brătianu, urmașa familiei Brătianu: „Am venit, da, efectiv, special, un pic în ultimul moment, pentru că am fost prevenită că mai sunt doar 10 zece zile și am ajuns miercuri pentru a fi sigură că sunt acolo joi, la ora 13:00”.

Răzvan Theodorescu, vicepreședintele Academiei Române: „I-am dat telefon, i-am spus: se inaugurează statuia, în ziua cutare, la ora cutare”.

Marie Helene Fabra Brătianu: „Un prieten m-a găzduit în familia lui, iar când am ajuns, joi, era adunată lume acolo, în fața statuii, în piață, oameni aşezați cam peste tot. M-am apropiat și mi s-a zis: S-a anulat”.

Răzvan Theodorescu: „Contemporanul lui Ion Brătianu se numea Ion Luca Caragiale. Suntem în lumea lui Caragiale din acest punct de vedere”.

Marie Helene Fabra Brătianu: „Am zis: Nu! Dar nu e posibil așa ceva! Vă înșelați, poate oamenii sunt în partea cealaltă a pieței. Și atunci... mi s-a spus „Vă asigur că așa este." Și erau acolo toate drapelele și toate astea și am zis: Dar nu, nu e posibil. Și apoi am un prieten care m-a sunat și mi-a zis „Marie Helene, te așteptăm în partea cealaltă (a pieței - n.r.)” și am zis, „De acord, merg acolo”. Și atunci am înțeles cu adevărat că s-a anulat”.

Răzvan Theodorescu: „Politichia și-a băgat coada și din acest motiv, am impresia, nu s-a făcut o inaugurare așa cum trebuia”.

Marie Helene Fabra Brătianu: „Este incredibil pentru că nu era nimeni, efectiv nu era nimeni acolo care să ne zică asta. Nu au fost scuze. Nimeni nu și-a cerut scuze, nu a fost nimic”.

Ceremonia anulată a costat peste 240.000 de lei

Ansamblul statuar Ion C Brătianu a fost realizat inițial de sculptorul Dubois, în 1903, din dorința Regelui Carol I. În 1948 însă, comuniștii l-au considerat monument burghez, l-au demolat și i-au topit figurinele din bronz. Acum însă, după 70 de ani, sculptorul Ionel Stoicescu a refăcut opera cu finanțarea Municipalității Capitalei, iar autoritățile au reașezat-o pe locul istoric din rondul de la Universitate. Măsoară 15 metri înălțime și cântărește 170 de tone.

Marie Helene Fabra Brătianu: „Este enorm. Chiar dacă am fost foarte dezamăgită de ce s-a întâmplat alaltăieri, esențial este că, totuși, România a consacrat o energie, un buget enorm pentru a păstra, pentru a redescoperi moștenirea lui Ion C. Brătianu. Acest lucru este, în esență, mult mai important decât inaugurarea”.

Pe 1 octombrie, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic a alocat 243.335 de lei, fără TVA, pentru organizarea ceremoniei de inaugurare a ansamblului monumental "I.C. Brătianu".