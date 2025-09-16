Imagini din timpul lucrărilor la Planşeul Unirii – unde au fost descoperite urme de construcţii anterioare - au fost postate online, unul dintre clipurile postate pe Reddit vorbind despre „Dezastrul de la Planşeul Unirii”, potrivit News.ro.
„În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planşeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ elemente de construcţie anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmboviţa în centrul Capitalei”, a transmis, marţi seară, Primăria Sectorului 4.
Sursa citată a precizat că, potrivit procedurilor standard, zona a fost de îndată delimitată şi protejată, urmând a fi examinată de specialişti în arheologie.
„La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, au mai transmis reprezentanţii primăriei.
Primarul Sectorul 4, Daniel Băluţă, anunţa, în 9 iunie, începerea lucrărilor de refacere a Planşeului Unirii.