Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii, iar zona a fost delimitată şi protejată, urmând să fie cercetată de arheologi.

Imagini din timpul lucrărilor la Planşeul Unirii – unde au fost descoperite urme de construcţii anterioare - au fost postate online, unul dintre clipurile postate pe Reddit vorbind despre „Dezastrul de la Planşeul Unirii”, potrivit News.ro.

„În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planşeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ elemente de construcţie anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmboviţa în centrul Capitalei”, a transmis, marţi seară, Primăria Sectorului 4.

Sursa citată a precizat că, potrivit procedurilor standard, zona a fost de îndată delimitată şi protejată, urmând a fi examinată de specialişti în arheologie.

„La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, au mai transmis reprezentanţii primăriei.

Primarul Sectorul 4, Daniel Băluţă, anunţa, în 9 iunie, începerea lucrărilor de refacere a Planşeului Unirii.

Circulaţia pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, a fost restricţionată până în 6 septembrie.

