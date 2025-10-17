Live TV

Urs observat în curtea unei școli din județul Alba. Este al doilea incident de acest fel în decurs de o săptămână

urs brun
Un urs a fost observat vineri seara în curtea şcolii din satul Biia, în apropiere de Blaj. Cu doar câteva zile în urmă, un alt exemplar a fost văzut dând târcoale unei unități de învățământ, în centrul localităţii Sântimbru. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația asupra pericolului.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba a informat, vineri seara, că, în Biia, comuna Şona, a fost semnalată prezenţa unui urs în curtea şcolii din localitate.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă echipa de intervenţie din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare, a precizat IJJ Alba.

Pentru prevenirea apariţiei unor situaţii de risc la adresa sănătăţii, integrităţii sau chiar a vieţii populaţiei din zonă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba a emis mesaj RO-ALERT.

În această săptămână, în noaptea de marţi spre miercuri, un urs a fost văzut în centrul localităţii Sântimbru, între şcoală şi sediul Primăriei, fiind transmis, de asemenea, mesaj RO-ALERT populaţiei din zonă.

Atunci, într-o filmare de pe camera de bord trimisă de persoana care a anunţat la 112 prezenţa animalului se putea observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariţia maşinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor şi a zgomotului, acesta s-a speriat şi a luat-o la fugă. 

Totodată, un bărbat de 88 de ani din localitatea Bicaz-Chei, judeţul Neamţ, a fost găsit mort, de fiul său, pe un deal din apropierea locuinţei. Bătrânul avea pe picioare urme provenite de la un urs.

