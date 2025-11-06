Live TV

Exclusiv Urșii care intră în localități pot fi împușcați, amenzi uriașe pentru cei care îi hrănesc. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu

ursoaica cu pui
La ultima numărătoare, în pădurile din România trăiau aproape 13.000 de urși. Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Prevederile apar într-o ordonanță de urgență care va fi aprobată chiar astăzi de către Guvern. Mai mult, sunt introduse și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii, informează Digi24.

Inițiatorul a acestei ordonanțe susține că actuala legislație nu este eficientă și că de multe ori problemele nu au fost rezolvate după ce urșii au fost surprinși în localități, lucru care s-a lăsat uneori cu atacuri ale urșilor asupra oamenilor, atacuri soldate cu mutilări sau pierderea vieților.

În ordonanță sun prevăzute și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii în libertate: între 10.000 și 30.000 de lei.

„Ministerul Mediului este inițiatorul acestei ordonanțe de urgență care va intra chiar astăzi la ședința de guvern”, spune Diana Buzoianu ministrul Mediului. „Este un proiect prin care practic scădem gradualitatea în momentul în care urșii intră în intravilan. Este vorba de urșii habituați care reprezintă un pericol real pentru comunități. Urșii habituați sunt urșii care nu mai au o frică normală de a intra pe un teritoriu, într-un oraș sau într-un sat. Este un urs care s-a obișnuit să mănânce din tomberoane, vine în comunități și mai devreme sau mai târziu poate să intre într-un incident cu un om, pentru că intră de cele mai multe ori pe străzi, nu mai au frică de oameni, nu mai au niciun comportament natural. În loc să fugă, ar putea să atace în acele situații în care este pus față în față cu un om”.

„În momentul de față legea prevede un principiu de gradualitate. Mai întâi ursul trebuie să fie alungat, dacă se întoarce după ce este alungat, trebuie să fie relocat. Dacă se întoarce după ce a fost relocat, abia atunci poate să cină intervenția prin împușcare”, explică Diana Buzoianu. „Acum, în funcție de riscul care la care este expusă comunitatea poate să se ia decizia de a se interveni direct, fără să se mai încerce alungarea sau relocarea, dacă ei consideră că viața oamenilor este pusă în pericol. O normalitate de altfel. Așa și trebuia să fie de la bun început interpretată lege. Dar am vrut să aducem mai multă claritate pentru a scăpa anumite comunități de riscuri care astăzi nu sunt gestionate corect de către aceste comisii, pentru că nici legea nu este foarte clară în acest moment”, mai spune ministra Mediului.

Diana Buzoianu a explicat că acum legislația este mult mai clară și se vrea în continuare protejarea unui animal care este brand național, dar cei care trebuie protejați sunt cei din păduri, din sălbăticie, din zonele de habitat normal.

Harta zonelor de risc

Ministra a mai spus că în momentul de față se face o numărătoare finală a urșilor care va fi finalizată la finalul lunii noiembrie. „Vom lansa acest raport împreună cu institutul de cercetare care a făcut acest lucru. Numărătoarea se face pe baza ADN. De ce vă dau acest această informație? Pentru că în acest raport, care va fi finalizat în noiembrie, se trec inclusiv zonele de risc, luându-se în considerare toate atacurile, toate alarmele care au fost date. Și atunci există această centralizare și va exista o hartă cu toate zonele de risc, ținând cont inclusiv de zonele în care au avut loc mai multe incidente”.

Amenzi

„Până în momentul de față nu exista o o prevedere expresă pentru amenzi cu privire la hrănirea ușilor. Persoanele care primeau amenzi primeau amenzi pentru că încălcau legislația rutieră. Deci era vorba de persoane care, de exemplu, au fost surprinse că au parcat acolo unde nu trebuiau să parcheze în zona de Transfăgărășan ca să poată să facă o poză, dar nu exista niciun fel de prevedere specifică pentru hrănirea urșilor. Deci, având asta în vedere, este pentru prima dată când vom avea în legislație hrănirea urșilor ca o contravenție separată, iar amenda pe care am ne-am gândit să o aplicăm este între 10.000 și 30.000 lei. O amendă despre care noi credem că, dacă va fi aplicată, va duce la respectare a legii. Din punctul meu de vedere, va trebui să facem un parteneriat cu MAI și să punem camere și să dăm amenzi automat, astfel încât oamenii, după o lună, două luni să știe foarte clar că acolo chiar nu mai pot da de mâncare urșilor pentru că vor suporta consecințele.

Ședință de guvern

Guvernul va modifica în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

„Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează modul de intervenţie imediată şi eficientă, pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor şi bunurilor acestora în intravilanul localităţilor, prin crearea unui cadru unitar de acţiune imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină producerea unor evenimente grave la adresa siguranţei şi securităţii populaţiei. (...) Prin prezentul proiect de act normativ se creează cadrul legal pentru extragerea exemplarelor de urs care se află pe teritoriul localităţilor. Astfel se vor extrage numai acele exemplare cu comportament deviant, care şi-au pierdut caracterul sălbatic, nu se feresc de om, nu sunt obişnuite să-şi procure hrana din mediul sălbatic, ci din localităţi, ocazie cu care de multe ori devin agresive, atacând oameni şi animale domestice”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de modificare a OUG nr. 81/2021.

De asemenea, se propune reglementarea asigurării unui cadru legislativ clar şi precis pentru încheierea contractelor de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu un singur medic veterinar de liberă practică, precum şi pentru evitarea unor interpretări deficitare.

 

