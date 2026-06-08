Live TV

Urșii și viperele coboară tot mai des pe traseele turistice. Recomandările Salvamont pentru cei care aleg muntele în vara 2026

Data publicării:
34609014755_1bfdf1f271_b
Sursa foto: Salvamont România

Salvamont îi avertizează pe turiștii care aleg muntele în această vară să fie pregătiți pentru schimbări bruște ale vremii, porțiuni încă acoperite de zăpadă și întâlniri cu animale sălbatice. Potrivit salvamontiștilor, urșii și viperele sunt observate tot mai des în apropierea traseelor turistice, pe fondul creșterii numărului de vizitatori în zonele montane.

Salvamontiştii vin cu o serie de recomandări pentru desfăşurarea activităţilor montane în siguranţă pe perioada verii, ei atenţionându-i pe turişti să nu încerce să îşi forţeze pregătirea fizică, să se echipeze corespunzător şi să fie pregătiţi pentru schimbări bruşte ale vremii, dar şi pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, fiind tot mai dese cazurile în care urşii sau viperele coboară către potecile de acces.

„Ne aflăm la începutul unui sezon de vară care se anunţă cu foarte mulţi turişti pe munte, pentru că vedem de la an la an că numărul acestora creşte, numărul activităţilor care se fac pe munte este în creştere, se diversifică de la an la an atât cât ca şi tipuri de activităţi, cât şi ca frecvenţă şi credem noi că muntele într-adevăr a devenit o atracţie pentru foarte mulţi turişti, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire, pentru că fiecare găseşte ceva în zona montană care să-l atragă cât mai mult către aceste activităţi”, a declarat luni preşedintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.

Potrivit acestuia, cei care aleg muntele în această perioadă trebuie să ţină cont de mai multe recomandări în ceea ce priveşte tipul de activitate pe care o aleg, echipamentul, prezenţa animalelor sălbatice, dar şi schimbările bruşte de vreme.

„Sfatul nostru este ca aceia care merg pe munte să abordeze activităţi care să se încadreze în limitele lor de pregătire fizică, în echipamentul pe care îl deţin şi în cunoştinţele sportive pe care le au, să aibă un echipament corespunzător adaptat acestor activităţi, să-şi ia medicaţia necesară sau alimentaţia necesară, să fie oricând pregătiţi pentru o schimbare bruscă a vremii, pentru că întotdeauna vremea călduroasă aduce după ea inevitabil şi furtuni de scurtă durată, cu căderi de grindină, cu schimbări bruşte de temperatură, cu fulgere, deci trebuie să fie pregătiţi şi pentru aceste extreme. Să fie pregătiţi pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, pentru că vedem că întâlnim din ce în ce mai des urşi sau vipere care coboară către potecile pe care vin turiştii, iar cei care îşi pregătesc ture de mai multe zile trebuie să fie foarte atenţi să nu-şi pună foarte mult echipament în bagaj, să aibă bagajul greu şi acest bagaj să le încurce şi să le îngreuneze ieşirile pe munte”, a adăugat Sabin Cornoiu.

Şeful Salvamont România atrage atenţia şi cu privire la existenţa unor porţiuni încă acoperite de zăpadă, dar şi la instabilitatea pietrelor în cazul celor care merg la altitudini mai mici.

„Cei care merg la altitudini înalte trebuie să înţeleagă că vor trebui să-şi adapteze rapid stilul de deplasare pe munte, pentru că există posibilitatea să întâlnească, mai ales pe feţele nordice sau pe văi, şi porţiuni cu zăpadă şi trebuie să fie foarte atenţi când le parcurg pe acestea. Cei care merg la altitudini mai mici, în zone de până la 1.800, chiar 2.000 de metri, pe trasee bine circulate, trebuie să fie atenţi că în această perioadă potecile pot fi pline de pietre care sunt instabile, să fie atenţi pe ce pietre calcă, să nu se mişte şi să-i dezechilibreze sau chiar să le provoace răni, să fie foarte atenţi fiindcă procesul de îngheţ-dezgheţ care a fost caracteristic la finalul iernii s-ar putea să fi dus la instabilitate de pietre şi de bolovani şi anumite sectoare de grohotiş pe care le parcurg să se pună în mişcare şi să-i încurce la înaintare. Sunt foarte multe sfaturi pe care putem să le dăm, dar cel mai bine oamenii să intre pe pagina noastră oficială, avem acolo o secţiune specială de recomandări”, a mai spus el.

Şi programul salvamontiştilor este adaptat în această perioadă, activitatea fiind canalizată către evenimentele specifice din zonele cu afluență turistică mare..

„În toată ţara, salvamontiştii îşi schimbă radical programul de asistenţă, dacă în timpul iernii ne-am concentrat către zonele de practicare a sporturilor de iarnă, zonele cu pârtii de schi amenajate, acum ne vom îndrepta către zonele cu afluenţă turistică mare, zonele de practicare a alpinismului, escaladei, către traseele de via ferrata, de cicloturism şi încercăm să fim cât mai aproape de cei care practică activităţi montane şi care sunt cu risc crescut de accidentare”, a mai precizat şeful Salvamont România.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
catalina poiana
5
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Donald Trump a luat decizia în cazul Iranului și toată lumea e ”scandalizată”
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia în cazul Iranului și toată lumea e ”scandalizată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ursi brasov
„Nu se poate așa ceva!”. Oraș sub teroarea urșilor, zi și noapte. Peste 120 de apeluri la 112 în numai o lună
statiune montana
În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi
ursoaica cu pui
Urși în mai multe județe: mai multe mesaje RO-Alert în Harghita și intervenții ale autorităților în Alba
turisti pe o promenada in barcelona
Reguli neobișnuite pentru turiști, în Spania. Încălcarea lor poate aduce amenzi usturătoare
Mai mulți ursi așteapta pe marginea drumului national 2D in apropierea localitatii Ojdula din județul Covasna sa primesca mancare de la oamenii din masini, 18 aprilie 2026. urs pe sosea
Turistul bulgar mușcat de un urs pe Transfăgărăşan a fost amendat de jandarmi pentru că a hrănit animalul
Recomandările redacţiei
eugen tomac in costum da interviu presei
Eugen Tomac, după ce a discutat mai bine de o oră cu liderii PNL...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan anunță ce i-a transmis lui Eugen Tomac: „Un Guvern care...
grafic crestere bani
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun...
eugen tomac
Eugen Tomac a început negocierile cu liderii partidelor pentru...
Ultimele știri
Termene fiscale importante pentru firme și fermieri, în ziua în care site-ul ANAF este în mentenanță. Ce declarații trebuie depuse azi
Chirițoiu explică mecanismul prin care marile bănci din România ar fi influențat ROBOR. „Nu e un cartel”
Dan Suciu, despre amenda-record din dosarul ROBOR: „Este foarte greu de susținut că vorbim despre informații confidențiale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Biograf, despre absența prințului Harry la nunta lui Peter Phillips: „O astfel de tăcere este mai ușor de...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Adevărul
Cea mai fotogenică biserică săsească din România animă satul Hosman. De ce se întorc acasă sașii de la...
Playtech
De ce câștigătorul Survivor România 2026 nu primește 100.000 de euro în cont, de fapt? Suma care îi rămâne...
Digi FM
Ce se știe despre medicul rezident găsit mort la Floreasca. Tânărul era căsătorit, avea doi copii și o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner, nuntă de poveste în Sicilia. Elton John le-a oferit un moment de neuitat
Film Now
Demi Moore, acuzată că și-a amenințat fostul ginere. Noi detalii ies la iveală în lupta pentru custodia...
Adevarul
Cum ar putea sistemele active de protecție anti-dronă să readucă blindatele pe câmpul de luptă. Soluția la...
Newsweek
Bani în plus la pensie. Ce vor trebui să facă angajatorii înainte să îți depui dosarul de pensie
Digi FM
De la miliardar la trilionar. Cum ar putea Elon Musk să rescrie istoria averilor globale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Greșeala banală pe care mulți stăpâni de câini o fac zilnic. Îți poate îmbolnăvi atât animalul, cât și familia
Film Now
Ewan McGregor, marcat de filmul care i-a schimbat viața: „Sunt uimit de cât de bun e și acum, la 30 de ani de...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani