Ursula von der Leyen vine luni în vizită la Constanța. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Foto: Profimedia Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni o vizită la Constanța, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile vor viza cooperarea UE–NATO și măsurile de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine în vizită în România, luni, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

”Luni, 1 septembrie, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu Prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

”Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se mai arată în anunţul oficial.

