Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni o vizită la Constanța, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile vor viza cooperarea UE–NATO și măsurile de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride.

”Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se mai arată în anunţul oficial.

