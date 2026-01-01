Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius

Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia se confruntă cu probleme, la început de an, din cauza temperaturilor foarte scăzute care s-au înregistrat la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului, aceştia au anunţat că, după ce pe timpul nopţii s-au înregistrat temperaturi de minus 25 de grade Celsius, joi dimineaţă utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, iar sus, pe munte, sunt probleme legate de funcţionarea grupurilor sanitare.

S-au înregistrat minus 25 de grade, în noaptea de Revelion, în Valea Soarelui din Bucegi, acolo unde sunt amplasate pârtiile staţiunii Sinaia. În aceste condiţii, în prima zi a anului utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, decât după ce au fost conectate la generator.

„Toate ţevile şi vanele îngheţate. Rezervoarele de apă la fel. Circuite de pe stâlpi, la fel”; au anunţat administratorii domeniului schiabil. Gondola Sinaia a pornit, în prima zi a lui 2026, cu întârziere de o oră, cel mai probabil tot in cauza unor erori generate de temperaturile extrem de scăzute.

„Nu e o scuză, e o realitate. Sunt instalaţii, cu zeci de senzori care îngheţă, pişcă, module care se ard, circuite care se împiedică. Ne pare rău că s-a întâmplat tocmai azi şi ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, au subliniat administratorii pârtiilor.

Aceştia anunţă că, din cauza ţevilor care au îngheţat în pământ, au existat probleme inclusiv cu funcţionarea grupurilor sanitare de pe munte, din zona domeniului schiabil unde, deşi peste noapte au fost lăsate aeroterme să funcţioneze, apa a îngheţat.

„În altă ordine de idei, încă o dată, scuze pentru disconfortul creat în prima zi din an. Un an mai bun, infinit mai bun decât dimineaţa asta!”, au transmis administratorii domeniului schiabil al staţiunii, anunţând prelungirea cu jumătate de oră a funcţionării instalaţiilor de transport pe cablu.

Editor : Liviu Cojan