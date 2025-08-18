Live TV

Utilajul de forare „Sfânta Maria" a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa

tunel metrou
Foto: Metrorex

Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.

„Utilajul gigant, cu lungime de 97 de metri, care cântăreşte aproximativ 600 de tone şi al cărui cap de foraj are un diametru de 6,60 metri a realizat primul segment de tunel început pe 9 aprilie a.c. pe Linia 2, între viitoarea staţie de metrou Tokyo şi viitoarea staţie de metrou Aeroport Băneasa, pe Secţiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou”, anunţă, luni, Metrorex, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Potrivit documentului citat, în prezenţa constructorului desemnat pentru execuţia contractului ”Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii, galerii şi tuneluri. Lotul 1. – 1Mai-Tokyo”, Asocierea ALSIM ALARKO - MAKYOL, şi a reprezentanţilor Supervizorul proiectului, Asocierea PADECO Co., Ltd. – ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. – METROUL S.A., reprezentanţii METROREX S.A. au asistat la momentul în care TBM "Sfânta Maria" a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Aeroport Băneasa, pe una dintre cele două linii care duc spre 1 Mai.

Potrivit datelor transmsie de companie, primul segment subteran realizat pe Linia 2 până la acest moment reprezintă un traseu de tunel de 902,04 metri excavaţi şi 602 inele de tunel montate.

Acesta urmează să fie completat de cel trasat pe Linia 1, actualmente în curs de excavare, pe care este operaţional TBM „Sfânta Ana” care a săpat până în prezent peste 406 metri şi a montat peste 265 de inele, pe direcţia către Aeroport Băneasa.

„Lucrările de şantier pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou se derulează conform planificării estimate şi ne bucurăm să constatăm coincidenţa fericită între numele pe care îl poartă primul TBM care a început forajul de la staţia Tokyo către staţia Aeroport Băneasa şi apropierea de sărbătoarea recentă dedicată Sfintei Maria. Orice proiect major se realizează cu eforturi financiare, umane şi tehnice considerabile, dar şi cu bună-credinţă şi încredere în binele comun”, a declarat Mariana Miclăuş, director general Metrorex.

Utilajele TBM „Sfânta Maria” şi „Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

