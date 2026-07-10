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Uzina Sadu, esențială pentru industria de apărare, a rămas fără calea ferată pe unde livra producția. A fost deschisă o anchetă

Data publicării:
cale ferata
Foto: Captură Digi24
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Principalul producător de arme și muniție din România, uzina mecanică Sadu riscă să nu își poată onora contractele la timp pentru că nu are acces la cel mai eficient mod de transport - calea ferată. Procurorii DNA au deschis o anchetă ca să vadă cum au dispărut șinele pe o porțiune de 4 kilometri.

Uzina Mecanică Sadu din județul Gorj, care este una dintre cele mai vechi fabrici de armament din România, a fost inclusă în programul SAFE. Așadar, fabrica urmează să fie retehnologizată pentru a putea produce muniție strategică. Apare acum, însă, această problemă legată de transportul armamentului produs la Sadu, tocmai din cauză că s-a constatat că lipsește calea ferată care făcea legătura între uzină și gara din Bumbești Jiu, relatează Anamaria Ianc, jurnalistă Digi24.

Dacă această problemă nu va fi remediată, singura variantă prin care ceea ce se produce la Sad să fie transportat este pe cale rutieră, în mașini speciale.

Modalitatea în care a fost dezafectată calea ferată face acum obiectul unui dosar penal al DNA. Procurorii trebuie să verifice dacă cei care au tăiat calea ferată au avut avizele legale sau nu.

Editor : Liviu Cojan

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