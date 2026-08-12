Live TV

Uzina Sadu începe negocieri cu o companie din SUA pentru producția unui nou tip de muniţie. Miruţă: „Va genera sute de locuri de muncă”

Data publicării:
Sellier &amp; Bellot, kulometný nábojový pás, kulometné nábojové pásy, munice, střelivo, náboje, nábojnice
Muniție în calibru NATO, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat miercuri că reprezentanţii Uzinei Mecanice Sadu vor începe negocieri directe cu US Ballistics, o companie din SUA care vrea să închirieze acolo hale şi să producă un tip nou de muniţie, creând locuri de muncă în zonă.

Decizia a fost luată miercuri dimineaţă de Consiliul de Administraţie al UM Sadu şi a fost anunţată de Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale, într-o conferinţă de presă comună cu Irineu Darău, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, potrivit unui comunicat al Uniunii Salvaţi România (USR).

Cei doi miniştri USR au vizitat, miercuri, Uzinele Mecanice Sadu I şi II din Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.

„Se întâmplă lucruri la Sadu. După ani de zile în care situaţia a fost amorţită, azi dimineaţă Consiliul de Administraţie a aprobat începerea discuţiilor pentru un contract de 1,4 milioane de euro anual, cu plata în avans, prin care se va construi o nouă companie care va produce un nou tip de muniţie. Este vorba de un investitor din SUA, care a închiriat deja platforma Sadu II pentru a construi o platformă de armament. Această investiţie importantă va genera noi sute de locuri de muncă pentru comunitatea locală”, a afirmat Radu Miruţă, citat în comunicat, potrivit Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Doar în prima etapă, la Sadu ar putea fi angajaţi suplimentar 150 de oameni, precizează sursa citată.

„Dacă, în câteva luni, s-a reuşit practic reînvierea Sadu 2 este un semnal foarte bun. Azi, Consiliul de Administraţie a luat hotărârea să înceapă negocierile directe cu US Ballistics. Asta va însemna practic ca de la un loc nefolosit - ştiţi cu siguranţă cum arăta înainte - şi nefolosibil să se ajungă în câteva luni la producţie la Sadu 2. Obiectivul nostru la Ministerul Economiei este să avem o industrie de apărare realmente competitivă. Asta înseamnă că industria de apărare românească trebuie să producă mult, bine, de calitate şi la timp. Asta promovăm în fiecare filială Romarm”, a declarat, la rândul său, Irineu Darău.

În acelaşi context, ministrul apărării naţionale a reamintit că Uzina Mecanică Sadu a fost pusă pe harta SAFE prin decizia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, astfel că aici se va produce muniţia pentru întreg sistemul de ordine publică şi apărare.

MApN, pe lângă contractele de 10,7 milioane de lei pe care le are astăzi pentru Uzina Mecanică Sadu, a mai făcut oficial solicitare de contract pe 27 de milioane pentru a se produce la Sadu muniţie pentru Ministerul Apărării, conform comunicatului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
A început eclipsa de Soare 2026. Din ce orașe poate fi observat fenomenul. Digi24.ro...
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Digi Sport
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta face declaratii
Radu Miruţă: „Fabrica de grafit de la Baia de Fier a trecut de la morţi la vii”. Ce urmează, când ar putea începe exploatarea
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Dunărea a scăzut la 182 de centimetri. Ce se întâmplă joi cu reactorul 2 de la Cernavodă. Radu Miruță: Nu ne jucăm cu fisiunea nucleară
radu miruta
„Cu ceasul la mână sau în buzunar”. Radu Miruță, ironie la adresa lui Sorin Grindeanu chiar la inaugurarea unei autostrăzi
autostrada transilvaniei
Ministrul Transporturilor: În acest an se va circula pe autostradă dinspre Sălaj până la Sibiu sau până la Deva
marcel ciolacu face declaratii
Marcel Ciolacu este de acord cu Traian Băsescu, „pentru prima dată în viață”. Atac la Radu Miruță: „O criză de penibilitate”
Recomandările redacţiei
david popovici, bucuros dupa cursa
Medalie de aur. David Popovici, al treilea titlu consecutiv în proba...
Rețea de transport de energie electrică
Ce surse alternative are Sistemul Electroenergetic Naţional pentru a...
drona geran marea neagra
Şeful Forţelor Navale: Dronele distruse în zona Neptun Deep au fost...
2026-02-04-9711
Sindicatele din educaţie resping „categoric” propunerile din legea...
Ultimele știri
„Cea mai costisitoare renovare.” Administraţia Trump va cheltui cel puţin 900 de milioane de dolari pentru modernizarea Casei Albe
Bogdan Ivan: Centrala hidroelectrică Frasin–Pângărați a primit undă verde pentru mediu. Investiția poate depăși 1 miliard de euro
Atac cibernetic major în Polonia: Datele medicale şi personale a aproape 19 milioane de cetăţeni au fost sustrase
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
TVR s-a ţinut de cuvânt: aurul lui David Popovici la 100 metri, FĂRĂ reclame, la sesizarea Fanatik, după ce...
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma și semnează cu FCSB un contract cum rar se vede! ”N-am mai auzit” / ”Mă surprinde”
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”