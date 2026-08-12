Uzina Sadu începe negocieri cu o companie din SUA pentru producția unui nou tip de muniţie. Miruţă: „Va genera sute de locuri de muncă”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat miercuri că reprezentanţii Uzinei Mecanice Sadu vor începe negocieri directe cu US Ballistics, o companie din SUA care vrea să închirieze acolo hale şi să producă un tip nou de muniţie, creând locuri de muncă în zonă.

Decizia a fost luată miercuri dimineaţă de Consiliul de Administraţie al UM Sadu şi a fost anunţată de Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale, într-o conferinţă de presă comună cu Irineu Darău, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, potrivit unui comunicat al Uniunii Salvaţi România (USR).

Cei doi miniştri USR au vizitat, miercuri, Uzinele Mecanice Sadu I şi II din Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.

„Se întâmplă lucruri la Sadu. După ani de zile în care situaţia a fost amorţită, azi dimineaţă Consiliul de Administraţie a aprobat începerea discuţiilor pentru un contract de 1,4 milioane de euro anual, cu plata în avans, prin care se va construi o nouă companie care va produce un nou tip de muniţie. Este vorba de un investitor din SUA, care a închiriat deja platforma Sadu II pentru a construi o platformă de armament. Această investiţie importantă va genera noi sute de locuri de muncă pentru comunitatea locală”, a afirmat Radu Miruţă, citat în comunicat, potrivit Agerpres.

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Doar în prima etapă, la Sadu ar putea fi angajaţi suplimentar 150 de oameni, precizează sursa citată.

„Dacă, în câteva luni, s-a reuşit practic reînvierea Sadu 2 este un semnal foarte bun. Azi, Consiliul de Administraţie a luat hotărârea să înceapă negocierile directe cu US Ballistics. Asta va însemna practic ca de la un loc nefolosit - ştiţi cu siguranţă cum arăta înainte - şi nefolosibil să se ajungă în câteva luni la producţie la Sadu 2. Obiectivul nostru la Ministerul Economiei este să avem o industrie de apărare realmente competitivă. Asta înseamnă că industria de apărare românească trebuie să producă mult, bine, de calitate şi la timp. Asta promovăm în fiecare filială Romarm”, a declarat, la rândul său, Irineu Darău.

În acelaşi context, ministrul apărării naţionale a reamintit că Uzina Mecanică Sadu a fost pusă pe harta SAFE prin decizia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, astfel că aici se va produce muniţia pentru întreg sistemul de ordine publică şi apărare.

MApN, pe lângă contractele de 10,7 milioane de lei pe care le are astăzi pentru Uzina Mecanică Sadu, a mai făcut oficial solicitare de contract pe 27 de milioane pentru a se produce la Sadu muniţie pentru Ministerul Apărării, conform comunicatului.

Editor : B.P.