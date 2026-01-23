Live TV

Donald Trump lansează Consiliul Păcii la Davos. Foto: Profimedia

Ilie Bolojan a fost întrebat, la Digi24, dacă și în ce condiții ar face România parte din Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump. Premierul a explicat că decizia trebuie luată în convergență cu statele UE și că taxa de un miliard de dolari poate fi alocată, cu condiția ca proiectul să fie justificat de interesul național și abordat în contextul economic al țării.

Ilie Bolojan a explicat în ce condiții ar face parte România din noul organism anunțat de președintele SUA, Donald Trump, subliniind că este necesar un calcul temeinic pentru plata așa-numitei taxe de un miliard de dolari.

„România trebuie să analizeze, împreună cu țările europene, ceea ce s-a și convenit între liderii europeni vizavi de a participa la acest consiliu. În ceea ce privește suma de 1 miliard de dolari, sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru, pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie cât se poate de clar justificat de interesul național și de situația economică în care ne găsim”, a explicat șeful Executivului.

Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă decizia va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Aici trebuie văzută în ce măsură această participare este în concordanță cu celelalte angajamente pe care România le are de a participa la alte forumuri și sunt convins că în momentul în care se va pune această problemă va fi o decizie care va avea nevoie de un anumit suport, pentru că, vedeți, în această perioadă, începând de la acordul Mercosur sau alte acorduri internaționale, pentru a evita dispute în plan intern, care pot, ca subiecte importante pentru România, să fie mutate într-o zonă care are legătură mai mult cu agenda politică internă decât cu interesele noastre naționale, e bine să existe un acord”, a spus prim-ministrul.

Cu referire la afirmațiile liderului PSD Sorin Grindeanu, care a declarat că un astfel de cost pentru apartenența la noua comisie înființată de președintele SUA, Ilie Bolojan a evitat să numească pe cineva.

Nu e vorba de a face referiri la cineva, ci e vorba că pe problemele de politică externă, pe politicile mari, e bine să ai poziții unitare în plan intern sau să ai o majoritate care susține o anumită direcție.

Dacă am reușit în toți acești ani să facem niște pași importanți - aderarea la NATO, la Uniunea Europeană., prroiectul care ține de aderarea la OCDE - este că a fost un suport pe tema asta. Dacă nu este un suport, partenerii, organizațiile care urmăresc ceea ce se întâmplă, cum reacționează țările la un proiect pe care îl propun, se uită cu mare rezervă la noi. Decizia principală va ține de domnul președinte Nicușor Dan, care are competența principală în această zonă.

Premierul nu a clarificat dacă va vota în CSAT o astfel de decizie, având în vedere că este vicepreședinte, afirmând că „vom vedea care sunt argumentele și vom decide în consecință”.

Șeful guvernului a mai subliniat că este bine să ne corelăm pozițiile cu cele ale Uniunii Europene, pentru că astăzi, orice s-ar spune, suntem în Europa, economia noastră este puternic racordată la economia europeană și cred că, în cât mai multe probleme, țările europene au poziții convergente, cu atât Europa rămâne un actor relevant în zona geopolitică, geoeconomică globală. Pentru că din punct de vedere militar, din cauza puliverizării armatelor europene, fără umbrela NATO, fără centura care este asigurată de Statele Unite ale Americii, sistemul de apărare al Europei nu este funcțional în totalitate, componente strategice importante fiind gestionate, de zeci de ani, de forțele militare americane, care sunt singurele din lume care au capacități de a desfășura anumite acțiuni.

VIDEO Nicușor Dan, precaut în privința aderării la Consiliul pentru Pace: „Nu e simplu. Angajează statul român la nivel internațional"

