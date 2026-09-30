Biletele de avion ar putea rămâne scumpe chiar și în scenariul în care criza internațională a combustibililor încetează. Costurile companiilor aeriene pentru achiziția de kerosen s-au dublat în ultima jumătate de an, iar scumpirile s-au transferat în prețurile plătite de pasageri. Consultantul fiscal Adrian Negrescu a avertizat, în direct la Digi24, că pentru mulți români plecarea în vacanță cu avionul riscă să devină „o tristă amintire”, în condițiile în care prețurile biletelor ar putea să se dubleze în următorii doi ani.

După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut în cinci săptămâni de la 99 de dolari la peste 200 de dolari pe baril. Prețul biletelor, vândute adesea cu luni bune în avans, nu a ținut pasul cu scumpirea accelerată a kerosenului.

Pentru a mai reduce din pierderi, multe companii aeriene au majorat costurile adiționale, precum taxele pentru bagaje, ori au decis anularea unor rute considerate mai puțin profitabile.

O analiză Associated Press arată însă că, în ciuda majorării prețurilor biletelor în ultimele șase luni și a creșterii taxelor, companiile încă au de recuperat din șocul produs de dublarea prețurilor pentru combustibili.

Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă ar putea rămâne ridicate pentru a recupera pierderile. Acest lucru s-a văzut deja în lunile de vară, când, pe fondul unei acalmii pe frontul din Orientul Mijlociu, piața combustibililor s-a calmat.

Prețurile au coborât, însă biletele de avion au rămas scumpe. Nesiguranța este una dintre principalele explicații pentru menținerea tarifelor ridicate. Odată atinsă borna de șase luni de la începerea războiului, pe fondul reluării loviturilor, costurile cu achiziția de kerosen au crescut din nou.

Numai în Statele Unite, prețurile biletelor de avion au fost mai mari cu 23% în medie, în august, față de vara anului anterior.

„O tristă amintire”

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a declarat în direct la Digi24 că „pentru majoritatea românilor, ideea de a pleca în vacanță cu avionul va deveni o tristă amintire în viitor, în condițiile în care prețurile biletelor riscă să se dubleze în orizontul următorilor doi ani, dacă această criză a petrolului continuă”.

„Am ajuns deja la 1.460 de dolari tona de kerosen, dublu față de acum doi ani de zile”, a precizat acesta.

El a explicat că, pe lângă combustibil, au crescut și costurile suplimentare ale companiilor și aeroporturilor.

„În aceste condiții și prețurile au crescut și, mai mult decât atât, au crescut costurile suplimentare. Costurile logistice ale aeroporturilor, tot ceea ce ține de tranzitul bagajelor, de forța de muncă care lucrează în domeniu”.

Potrivit lui Negrescu, cei mai afectați ar putea fi românii care lucrează în străinătate și care folosesc frecvent avionul pentru a reveni în țară.

„Cei care vor suferi cel mai mult vor fi cei care lucrează în străinătate, românii care lucrează în Italia, în Spania, care cu siguranță nu vor mai putea să vină cu avionul acasă, mai ales cu companiile low-cost, care sunt cele mai lovite în momentul de față de acest cost semnificativ al kerosenului”, a afirmat el.

Editor : C.S.