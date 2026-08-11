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Vagoanele încărcate cu sulf care au deraiat în urmă cu aproape o lună în Constanța au fost ridicate abia acum

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tren cisterna foto cfr marfa fb
Foto: CFR Marfă
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Vagoanele încărcate cu sulf care au deraiat în urmă cu aproape o lună în apropierea staţiei Palas, din judeţul Constanţa, au fost ridicate, au anunţat, marţi, reprezentanţii Sucursalei Regionale de Căi Ferate (SRCF) Constanţa. Ei au menţionat că specialiştii instituţiei urmează să evalueze pagubele produse în urma acestui incident.

„Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa a finalizat acţiunea de ridicare a vagoanelor deraiate în data de 16 iulie 2026, în apropierea staţiei CF Palas. Cele patru vagoane care au fost ridicate făceau parte dintr-un convoi care se deplasa din Grupa Tranzit către Grupa B Palas. După trecerea de podul feroviar, la capătul X al staţiei, al şaselea vagon din compunere a deraiat şi a antrenat alte trei vagoane, iar unul dintre ele s-a răsturnat", au transmis reprezentanţii SRCF Constanţa, citați de News.ro.

Ei au menţionat că pentru desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă, echipele SRCF Constanţa au acţionat pentru ridicarea şi degajarea vagoanelor afectate, acordând prioritate siguranţei circulaţiei feroviare şi protejării personalului implicat în operaţiunile de intervenţie.

În perioada următoare, SRCF Constanţa va evalua valoarea pagubelor produse în urma incidentului şi va continua demersurile necesare pentru refacerea secţiunii de cale ferată afectate.

Patru vagoane ale unui tren de marfă care transporta sulf au deraiat şi unul s-a răsturnat, în judeţul Constanţa, la jumătatea lunii iulie. În urma incidentului nu au existat persoane rănite, iar circulaţia trenurilor de călători nu a fost afectată deoarece evenimentul s-a petrecut pe o linie de marfă.

Editor : M.B.

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