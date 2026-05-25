Video Val de anchete în cazul elevului mort la școală în Bacău. Corpul de Control al Ministerului Sănătății ajunge azi pentru verificări

Ministrul Sănătății trimite corpul de control pentru verificări la Ambulanță și DSP.

Anchete în lanț după moartea adolescentului din județul Bacău. Corpul de Control al Ministerului Sănătății ajunge astăzi acolo. Vor și verificări atât la ambulanță, cât și la Direcția de Sănătate Publică.

 

Corpul de Control al ministrului interimar al Sănătății va ajunge astăzi la Bacău, unde vor fi verificate atât Serviciul Județean de Ambulanță, cât și Direcția de Sănătate Publică.

Controlul are loc în urma cazului unui băiat de 15 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Profesorii au sunat la 112 în jurul orei 12:30, solicitând ajutor medical de urgență și precizând că elevul este inconștient.

În acel moment, la stația de ambulanță se aflau atât un echipaj cu medic, cât și un echipaj cu asistent. Cu toate acestea, medicul coordonator ar fi decis trimiterea echipajului cu asistent, considerând că situația nu este atât de gravă și că acesta ar putea ajunge mai rapid la caz.

Intervenția nu a fost suficientă, iar copilul nu a putut fi salvat. Urmează ca rezultatele necropsiei să stabilească exact cauza decesului.

Deși nu se poate afirma în acest moment dacă prezența unui medic la prima intervenție ar fi dus la salvarea copilului, ancheta vizează modul în care a fost gestionat cazul, în condițiile în care apelurile la 112 semnalau o posibilă stare de inconștiență, situație care impune, de regulă, trimiterea unui echipaj cu dotare maximă.

A fost deschisă inclusiv o anchetă internă la Serviciul Județean de Ambulanță pentru că, deși directoarea a comunicat că nu era medic disponibil, a aflat ulterior că a fost mințită de colegii ei și că medicul era în stație și de fapt era vorba doar de o decizie a medicului coordonator.

 

