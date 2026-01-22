Val de gripă în România: 20 de oameni au murit într-o săptămână. Numărul cazurilor de infecţii respiratorii a crescut cu peste 30%

Douăzeci de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal au fost raportate în săptămâna 12-18 ianuarie, numărul total al deceselor cauzate de gripă în acest sezon ajungând astfel la 40, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Totodată, numărul cazurilor de infecţii respiratorii a fost cu peste 30% mai mare decât în săptămâna anterioară, dar numărul cazurilor de gripă a înregistrat o scădere faţă de săptămâna anterioară.

Potrivit raportului publicat, joi, de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în săptămâna 12-18 ianuarie au fost raportate 96.582 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 30,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (73.880) şi cu 23% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (125.452). Variaţia în minus faţă de media calculată de 109.832 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 12,1%.

Totodată, au fost raportate 6.287 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 8.585 înregistrate în săptămâna precedentă şi cu 6.994 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi de 1,5 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (4.194).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţele, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (760) şi în judeţele Prahova (541), Cluj (472) şi Constanţa (464).

De asemenea, au fost înregistrate 42 de cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 5 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 8 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent.

În intervalul menţionat, au fost raportate 163 de cazuri de gripă confirmată de laborator (57 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1 şi 93 cu virus gripal A nesubtipat). Au fost comunicate 20 de decese noi confirmate cu virus gripal.

De la începutul sezonului au fost raportate 907 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 315 cu virus gripal AH3, 51 cu virus gripal AH1, 536 de cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 4 cazuri cu virus gripal B şi un caz cu co-infecţie de virus gripal A+B.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K, au menţionat specialiştii.

Până în prezent, au fost comunicate 40 de decese confirmate cu virus gripal: 6 tip A, subtip H1; 15 tip A, subtip H3; 18 tip A şi o co-infecţie tip A, subtip H3+B.

Cele 40 de decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 5-14 ani (1), 15-49 de ani (2), 50-64 de ani (4) şi ≥65 de ani (33).

Până în 18 ianuarie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.287.313 de vaccinări antigripale (1.260.967 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.062 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Editor : C.S.