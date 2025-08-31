Mai multe plângeri au fost făcute la CNA, după cântărețul de manele Tzancă Uraganu a declarat într-un podcast că și-a lovit partenerele de viață și a evidențiat că violența asupra femeilor este justificată.

„Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a spus cântărețul, pe numele real Andrei Velcu, într-un podcast, întrebat dacă a lovit-o pe fosta sa parteneră.

Internauții l-au criticat dur inclusiv pe moderatorul podcasului pentru că nu a intervenit în timp ce invitatul său făcea declarații care incitau la violență.

Cântărețul a declarat că el nu se consideră violent, „dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. […] nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”.

În acest an, peste 30 de femei au fost ucise în România.

Numărul destinat victimelor violenței domestice și al traficului de persoane în România este 0800.500.333, o linie telefonică națională, gratuită și disponibilă 24/24, care oferă consiliere și sprijin.

Editor : Ș.R.