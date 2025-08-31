Live TV

Video Val de plângeri la CNA, după ce cântărețul de manele Tzancă Uraganu a spus că-și bate partenerele: „Îi mai dai o palmă să o trezești”

Data publicării:
tzanca
FOTO: Instagram/ Tzancă Uraganu

Mai multe plângeri au fost făcute la CNA, după cântărețul de manele Tzancă Uraganu a declarat într-un podcast că și-a lovit partenerele de viață și a evidențiat că violența asupra femeilor este justificată.

Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a spus cântărețul, pe numele real Andrei Velcu, într-un podcast, întrebat dacă a lovit-o pe fosta sa parteneră.

Internauții l-au criticat dur inclusiv pe moderatorul podcasului pentru că nu a intervenit în timp ce invitatul său făcea declarații care incitau la violență.

Cântărețul a declarat că el nu se consideră violent, „dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. […] nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”.

În acest an, peste 30 de femei au fost ucise în România.

Numărul destinat victimelor violenței domestice și al traficului de persoane în România este 0800.500.333, o linie telefonică națională, gratuită și disponibilă 24/24, care oferă consiliere și sprijin.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru Rogobete face declaratii
1
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Digi Sport
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de două...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din...
accident autocar
Accident grav în județul Cluj: Un autocar cu zeci de persoane s-a...
sigla sri de la intrarea in institutie
Nicușor Dan, despre numirea șefilor SRI și SIE: Când o să fac...
Ultimele știri
Scandal la Spitalul Județean de Urgență Craiova: un suspect drogat a încercat să înghită procesul verbal întocmit de polițiști
„Putin este un prădător”: Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus
Sagrada Familia, stropită cu vopsea roșie de două femei, în semn de protest: „Vrem dreptate climatică!” 
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu marinescu
Ministrul Justiției: Nemulțumirea președintelui nu poate fi motiv de revocare a procurorilor-șefi
Concept on the topic of domestic violence. A man with a knife in the room threatens the girl
Crimă în Constanța: o femeie de 45 de ani a fost ucisă de partenerul ei în propria casă. Bărbatul a înjunghiat-o cu un cuțit
Violență domestică.
Agenţia pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi susţine necesitatea incriminării femicidului în legislaţia penală
Displeased people. Group of feminist women have protest for their rights outdoors
Închisoare pe viață pentru femicid. Senatul italian a adoptat legea care înăsprește pedepsele pentru crimele din ură de gen
Catalin Predoiu named Romania interim PM, Bucharest - 06 May 2025
Predoiu: Suspectul crimei din Mureș a scăpat de Poliție pentru că a fost ajutat inclusiv de victimă
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a dezvăluit ce sfat a primit de la mătușa ei cu câteva săptămâni înainte de nuntă: „Chiar a spus...
Cancan
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de...
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
Furtună puternică pe litoralul românesc: rafale de peste 70 km/h în Mamaia și Constanța
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie