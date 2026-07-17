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Video Val de sesizări absurde la Garda de Mediu: De la mirosul de tocăniță venit din vecini, până la albinele care murdăresc mașinile

Data publicării:
garda de mediu
Foto: Captură Digi24
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Sesizări care stârnesc râsul, dar care deranjează. Garda de Mediu Arad face un top al celor mai absurde plângeri venite din partea localnicilor. Printre acestea mirosul de tocăniță din vecini, cântatul cocoșului, dar motiv de nemulțumire este și că vecinul nu salută. Sunt doar câteva exemple.

Topul absurdului a fost făcut public de comisarii de mediu din Arad, care spun că recent au început să primească sesizări dintre cele mai ciudate, relatează Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

Printre acestea se numără reclamații legate de cocoșul care cântă prea de dimineață, câini care latră, miros de mâncare de la vecini sau parfumuri prea puternice folosite pe casa scării.

Pe listă au ajuns și albinele care murdăresc mașinile parcate, zgomotul produs de frigidere și mașini de spălat sau puful de salcie purtat de vânt.

Reprezentanții Gărzii de Mediu din Arad au prezentat aceste exemple într-o notă ironică, însă spun că mesajul lor e serios, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse care nu mai pot fi folosite pentru verificarea cazurilor reale de poluare.

Așadar, comisarii arădeni le reamintesc cetățenilor că instituția intervine în situații care țin de protecția mediului, precum depozitări de deșeuri, poluarea aerului, a apei sau a solului ori distrugerea ecosistemelor, nu în conflicte de vecinătate, sau în situațiile care țin de disconfortul cotidian.

Editor : Liviu Cojan

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