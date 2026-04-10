Valentin Ceaușescu, prezent la parastasul lui Mircea Lucescu. S-a fotografiat cu Andone: „O zi care ne-a îngenuncheat pe toți”

Valentin Ceausescu Ioan Andone
Foto facebook Ioan Andone

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București, iar mai târziu a urmat parastasul, scrie DigiSport.

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde au asistat membrii familiei și apropiați ai fostului selecționer al României.

Ulterior, apropiații familiei au mers la un restaurant din București unde s-a desfășurat parastasul lui Mircea Lucescu.

Ioan Andone a publicat mai multe fotografii de la parastas. Printre persoanele prezente au fost Gică Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic sau Dorin Mateuț.

„O zi care ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va rămâne mereu parte din spiritul și poveștile noastre.

Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a scris Ioan Andone pe contul său de Facebook.

De asemenea, una dintre surprize a fost apariția la parastas a lui Valentin Ceaușescu (78 de ani).

Absent din viața publică, fiul dictatorului, considerat „părintele” echipei Steaua care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a fost și unul dintre rivalii lui Mircea Lucescu de pe vremea când acesta era antrenor la Dinamo.

Ultima dată când singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu a fost văzut în public a fost în noiembrie 2025, la lansarea filmului lui Ladislau Boloni, informează DigiSport.

