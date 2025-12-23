Live TV

Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Alexandru Rogobete: „Rezultatul unor negocieri intense”

Data actualizării: Data publicării:
rogobete 2
Alexandru Rogobete. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

„Ordonanța Trenuleț” nu mai blochează creșterea valorii punctului în ambulatoriu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis marți seară, 23 decembrie, că „sănătatea se construiește prin decizii asumate, prin decizii echilibrate și prin mǎsuri concrete pentru oameni” și a anunțat că de la 1 ianuarie 2026 valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei.

„Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente și cu responsabilitate față de sistem. Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgențe”, a transmis ministrul pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rogobete a subliniat că „fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienții pierd timp, șanse și încredere”.

„Finanțarea acestei creșteri vine din ordinea pusă în sistem. Măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Sunt bani care se întorc acolo unde trebuie: în servicii medicale și în îngrijirea pacienților. 

Am spus atunci și o repet: nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate ale unora. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ținem de cuvânt și să investim mai mult în sănătatea oamenilor. În forma inițială a ordonanței de reglementare a unor măsuri fiscale, această creștere fusese prorogată. 

Am revenit la masa discuțiilor cu date clare, cu impact bugetar calculat și cu o direcție echilibrată: un sistem eficient se construiește prin susținerea reală a ambulatoriului, nu prin amânări. Rezultatul este concret. Creșterea rămâne, termenul este stabilit, iar ambulatoriul primește predictibilitatea de care are nevoie pentru a funcționa corect”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Amintim că așa-numita „Ordonanță Trenuleț” a fost adoptată, astăzi, 23 decembrie, în ședința de Guvern. Proiectul de OUG cu măsurile fiscale a fost pus în transparență decizională luni, 22 decembrie, pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, adoptată de Guvern. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor și cu ajutorul pentru plata facturilor la energie
alexandru rafila
Rafila nu susține Proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de Guvern: „Are o componentă inacceptabilă”. Va depune un amendament
Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa
Ministrul Sănătăţii: Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa
alexandru rogobete
Rogobete: Deschidem sistemul pentru medicii români din diaspora și accelerăm recunoașterea profesională
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și educaţie. Explicațiile lui Rogobete
Recomandările redacţiei
Siversk
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa...
Ciocan judecător
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM...
steag ucraina UE euro ATM
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de...
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
Suspiciuni că avionul care îl transporta pe şeful Statului Major...
Ultimele știri
Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați
Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii
Doi bărbaţi din Cluj au fost arestaţi după ce au furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuinţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...