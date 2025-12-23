Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Alexandru Rogobete: „Rezultatul unor negocieri intense”

„Ordonanța Trenuleț” nu mai blochează creșterea valorii punctului în ambulatoriu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis marți seară, 23 decembrie, că „sănătatea se construiește prin decizii asumate, prin decizii echilibrate și prin mǎsuri concrete pentru oameni” și a anunțat că de la 1 ianuarie 2026 valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei.

„Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente și cu responsabilitate față de sistem. Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgențe”, a transmis ministrul pe Facebook.

Rogobete a subliniat că „fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienții pierd timp, șanse și încredere”.

„Finanțarea acestei creșteri vine din ordinea pusă în sistem. Măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Sunt bani care se întorc acolo unde trebuie: în servicii medicale și în îngrijirea pacienților.

Am spus atunci și o repet: nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate ale unora. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ținem de cuvânt și să investim mai mult în sănătatea oamenilor. În forma inițială a ordonanței de reglementare a unor măsuri fiscale, această creștere fusese prorogată.

Am revenit la masa discuțiilor cu date clare, cu impact bugetar calculat și cu o direcție echilibrată: un sistem eficient se construiește prin susținerea reală a ambulatoriului, nu prin amânări. Rezultatul este concret. Creșterea rămâne, termenul este stabilit, iar ambulatoriul primește predictibilitatea de care are nevoie pentru a funcționa corect”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Amintim că așa-numita „Ordonanță Trenuleț” a fost adoptată, astăzi, 23 decembrie, în ședința de Guvern. Proiectul de OUG cu măsurile fiscale a fost pus în transparență decizională luni, 22 decembrie, pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Editor : A.M.G.