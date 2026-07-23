Valul de căldură din Marea Britanie a costat economia 1,15 miliarde de lire. Peste un milion de oameni nu au mai mers la muncă

Valul de căldură care a lovit Marea Britanie în luna iunie a dus la pierderea a 24 de milioane de ore de lucru, ceea ce înseamnă o pierdere de 1,15 miliarde de lire sterline (1,35 miliarde de euro) pentru economie, potrivit unei estimări publicate joi de London School of Economics (LSE).

Multe ţări europene, inclusiv Marea Britanie şi Franţa, au fost afectate de un val de căldură excepţional în luna iunie, care s-a întins din Peninsula Iberică până în Ucraina, trecând prin Balcani şi Germania, transmite AFP preluată de Agerpres.

„Persoanele care lucrează în locuri de muncă mai expuse la căldură şi solicitante fizic, în sectoare precum construcţiile şi agricultura, şi-au redus orele de lucru mai mult decât cele care lucrează în locuri de muncă cu o expunere mai mică şi solicitări fizice mai mici, cum ar fi mediul academic”, se arată într-un comunicat al LSE.

În medie, reducerea raportată a programului de lucru a fost de 0,47 ore, potrivit studiului realizat de Institutul Grantham al LSE şi Centrul Euro-Mediteranean pentru Schimbări Climatice (CMCC). Cercetarea acoperă săptămâna începută pe 22 iunie şi se bazează pe un sondaj efectuat pe un eşantion de 1.950 de adulţi din Marea Britanie.

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87% dintre angajați spun că le-a fost afectată sănătatea

De asemenea, 3,6% dintre respondenţi, echivalentul a aproximativ 1,25 milioane de lucrători din populaţie, nu au lucrat deloc în acea săptămână din cauza căldurii.

Cercetătorii au analizat modul în care britanicii au perceput efectele valului de căldură asupra orelor de lucru, capacităţii de a dormi şi eventualelor modificări ale navetei sau mediului de lucru.

Majoritatea covârşitoare a lucrătorilor (87%) a raportat cel puţin un efect asupra sănătăţii, precum tulburări de somn, oboseală accentuată la locul de muncă şi, în unele cazuri, ameţeli, leşin sau bătăi rapide ale inimii.

Directoarea Institutului de Cercetare Grantham, Elizabeth Robinson, a declarat că „Marea Britanie rămâne insuficient adaptată la schimbările climatice”.

Ea a cerut Guvernului să ia măsuri pentru „a face locurile de muncă mai sigure”.

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Editor : Ana Petrescu