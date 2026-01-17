Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” participă, alături de alte trei nave partenere din Bulgaria şi Turcia, la cea de-a opta activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, misiune care are loc până pe 18 ianuarie.

Sâmbătă, cele patru nave din compunerea grupării au acostat în portul militar Constanţa, pentru refacerea capacităţii de luptă şi pentru analizarea activităţilor executate în ultimele zile pe mare, în cadrul unei şedinţe de lucru desfăşurate la sediul Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”, în prezenţa comandantului structurii, contraamiralul Cornel-Eugen Cojocaru, informează Ministerul Apărării Naţionale, potrivit Agerpres.

Pe durata misiunii, alături de cele trei nave partenere din Bulgaria şi Turcia, nava comandant TCG Utgm Arif Ekmekci (A 575), vânătorul de mine TCG Ayvalik (M 267) şi dragorul maritim BGS Priboy (M 63), vânătorul de mine românesc M 270 a executat activităţi de cercetare contra minelor, de supraveghere a spaţiului maritim, precum şi de instruire în comun, contribuind la asigurarea libertăţii de navigaţie în bazinul Mării Negre, arată MApN.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” are un echipaj format din 43 de militari şi este comandat de căpitan-comandorul Denis Giubernea.

