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Vânătorul de mine M 271 a revenit în portul Constanța după o misiune în Marea Neagră alături de nave din Bulgaria şi Turcia

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Vanatorul de mine M 271
Foto: Navy.ro
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Vânătorul de mine M 271 a revenit, marţi, în portul militar Constanţa, după ce a făcut parte din grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră - MCM BLACK SEA, alături de nave din Bulgaria şi Turcia. Acest grup are rolul de a executa misiuni de căutare şi salvare pe mare, dar şi de a menţine siguranţa traficului maritim în Marea Neagră.

„Vânătorul de mine M 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu» din cadrul Divizionlui 146 Nave Minare-Deminare «Viceamiral Constantin Niculescu-Rizea» s-a întors marţi, 20 octombrie, în portul militar Constanţa, de la cea de-a douăsprezecea activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră – MCM BLACK SEA (Mine Countermeasures Task Group Black Sea)”, au afirmat reprezentanţii Forţelor Navale Române, citați de News.ro.

Ei au adăugat că alături de nava românească, din grupare au mai făcut parte două nave ale Forţelor Navale ale Bulgariei, BGS CAPTAIN DIMITAR DOBREF – 206 şi BGS STRUMA – 33, precum şi nava TCG AKCAY M-270, aparţinând Forţelor Navale ale Turciei.

De asemenea, în perioada 12-16 octombrie, cele patru nave MCM BS TG au participat la exerciţiul multinaţional NUSRET 26, organizat de Forţele Navale ale Turciei în raioane maritime din Marea Neagră.

„Rolul operaţiei MCM BLACK SEA este de a executa operaţii de căutare-salvare pe mare şi de a menţine siguranţa traficului maritim în Marea Neagră prin activităţi de supraveghere, recunoaştere şi neutralizare a pericolelor de navigaţie”, au mai precizat reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Editor : M.B.

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