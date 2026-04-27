Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat că în ultimele 24 de ore pompierii au intervenit, la nivel naţional, pentru îndepărtarea a peste 100 de arbori şi stâlpi de electricitate prăbuşiţi din cauza vântului. Cele mai multe probleme de acest fel s-au înregistrat în judeţele Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. De asemenea, 138 de localităţi au rămas fără curent electric, situaţia fiind remediată.

Reprezentanţii IGSU au anunţat, luni, că în perioada 26 aprilie 2026, ora 08:00 – 27 aprilie 2026, ora 08:00, s-au înregistrat efecte semnificative în 72 de localităţi din 18 judeţe (Alba, Bacău, Botoşani, Brăila, Caraş-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Prahova, Satu Mare, Suceava, Timiş şi Vaslui), precum şi în municipiul Bucureşti.

„Echipele de intervenţie au acţionat continuu pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic. Pompierii au intervenit la 99 de imobile afectate (78 acoperişuri de bloc, 15 acoperişuri de locuinţe şi 6 aparţinând operatorilor economici). De asemenea, aceştia au degajat 106 arbori şi 18 stâlpi de electricitate prăbuşiţi. În urma acestor evenimente, au fost afectate 15 autoturisme”, au transmis reprezentanţii IGSU.

Ei au menţionat că în ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică au fost semnalate întreruperi în 138 de localităţi din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. Acestea au afectat peste 35.000 de consumatori. La momentul actual, toate situaţiile au fost remediate, iar alimentarea a fost reluată integral.

IGSU a precizat că cel mai grav incident s-a produs în municipiul Huşi din judeţul Vaslui, unde un bărbat şi-a pierdut viaţa, după ce a fost lovit de un acoperiş luat de vânt. Echipajele de intervenţie au găsit victima în stare de inconştienţă, iar personalul medical a declarat decesul după efectuarea manevrelor de resuscitare.

Totodată, în localitatea Târgu Frumos, judeţul Iaşi, un bărbat a fost lovit de o creangă ruptă de vânt. Victima a fost transportată la spital, conştientă.

Evenimente similare au fost avut loc în Timişoara şi în parcul IOR din Bucureşti după ce două persoane au fost lovite de crengi, victimele fiind transportate la spital, conştiente.

De asemenea, în judeţul Bacău, în localitatea Furnicari, un copac a căzut peste un autoturism aflat în deplasare. Conducătorul auto a reuşit să iasă singur din maşină şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reprezentanţii IGSU au precizat că în judeţele Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui s-au înregistrat cele mai multe intervenţii pentru îndepărtarea arborilor căzuţi şi a elementelor de construcţie, precum şi pentru limitarea efectelor asupra infrastructurii.

