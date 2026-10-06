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Vârstnici păcăliți să cumpere dispozitive medicale la preţuri supraevaluate. Uneori, victimele erau puse să facă credite la bănci

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bani, lei
Foto: Getty Images
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Poliţişti bucureşteni au făcut marţi cinci percheziţii la persoane suspectate că, sub paravanul unor societăţi comerciale prezentate ca centre de sănătate, ar fi atras mai mulţi vârstnici cărora pretindeau că le oferă evaluări medicale gratuite şi, după ce îi convingeau că au diverse afecţiuni, îi determinau să cumpere, la preţuri „nejustificat de mari”, dispozitive care i-ar vindeca. Pentru achiziţie, victimele ajungeau uneori să contracteze credite, fiind chiar însoţite la bancă de presupuşii infractori.

Poliţia Capitalei informează că marţi, 6 octombrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale Central, au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, inclusiv la sediile persoanelor juridice, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

„În fapt, în perioada iulie 2025 - septembrie 2026, cinci persoane, acţionând sub paravanul unor societăţi comerciale, prezentate ca centre de sănătate şi sub pretextul accesării unor fonduri destinate programelor de sănătate, ar fi atras mai multe persoane vârstnice prin oferirea unor evaluări de sănătate gratuite. Astfel, în urma evaluărilor, bănuiţii le-ar fi comunicat victimelor că au fost identificate diferite afecţiuni, în unele cazuri amplificând severitatea unor afecţiuni cunoscute, susţinând că acestea pot fi tratate prin intermediul unor dispozitive pe care le comercializau”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în acest context, sub imperiul emoţiilor induse persoanelor vârstnice, acestea ar fi fost determinate să achiziţioneze respectivele produse la preţuri nejustificat de mari, raportat la valoarea de piaţă, de multe ori prin contractarea unor credite de nevoi personale.

„Pentru obţinerea acestora, persoanele ar fi fost însoţite la sediile băncilor de angajaţi ai centrelor, iar în alte situaţii contractele de credit ar fi fost semnate de către bănuiţi, direct de pe terminalul mobil al persoanelor vătămate, cu acordul acestora”, adaugă poliţiştii.

Potrivit unor surse judiciare, centrele de sănătate aveau două puncte de lucru denumite “Reviva Wellness”, unul pe Nerva Traian nr. 5 şi altul pe Calea Moşilor nr. 126A, iar autorul principal al presupuselor infracţiuni este Traian Cîmpanu, ajutat de Brânduşa Agavriloaie şi de Claudia Nicolae.

Pentru administrarea materialului probator, marţi au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, persoanele vizate fiind depistate şi conduse la audieri, iar faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru infracţiunea de înşelăciune.

Editor : M.B.

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