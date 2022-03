Armata română nu mobilizează rezerviști - este o clarificare venită din partea ministrului apărării, Vasile Dîncu, la Digi24, după ce mai mulți români au spus că au primit ordine de chemare la centrele militare. Ministrul a explicat că aceste acte sunt menite să țină o evidență a celor care au făcut stagiul militar și nu este vorba în niciun caz despre înrolarea în armată sau introducerea serviciului militar obligatoriu, în contextul conflictului din Ucraina, a asigurat Vasile Dîncu.

Odată cu războiul care se derulează în apropierea granițelor României, a apărut o adevărată isterie a ordinelor de chemare la război, la mobilizare, asta pe de o parte, și mai nou, o isterie cu niște presupuse pregătiri ale medicilor de familie, așa încât toată lumea se gândește: e clar, România, pe ascuns - că „ăștia nu vor să ne spună nimic” - se pregătește, de fapt, pentru război. Unul dintre colegii Digi24 a adus livretul lui militar unde există capsată o hârtie pe care scrie „Ordin de chemare la mobilizare sau război”. Numai că hârtia nu are dată. Colegul spune că are hârtia aproape de când are și livretul. Cu alte cuvinte, un centru militar din București dintr-un sector al Capitalei i-a spus colegului că în caz că se produce mobilizarea sau apare starea de război, el este obligat ca într-un termen anume să meargă la o anumită unitate militară. Dar asta s-a întâmplat demult, a povestit jurnalistul Cosmin Prelipceanu. Există unii oameni care primesc astfel de hârtii chiar în aceste zile sau ce se întâmplă? l-a întrebat el, joi seara, pe ministrul apărării, Vasile Dîncu.

Ordine nedatate, pentru evidență

„Sunt atâtea legi și modificări la legi care guvernează ceea ce am numit pregătirea pentru apărarea patriei! Este o lege 446 din 2003 la care am adus modificări, avem un proiect în primă lectură în guvern și va ajunge în Parlament și-i vom aduce câteva modificări care sunt legate de această situație de acum. Deocamdată guvernează legi vechi.

Sunt trei situații, pomenite de dvs.

Și eu am în livretul militar din 1991, ultima dată când m-au convocat la centrul militar ca să-mi verifice situația, mi-au pus o hârtie, mi-au capsat-o, unde sunt: talon pentru a merge gratuit pe tren, pe avion sau autobuze, alte mijloace terestre. Asta este, în mod normal, o hârtie pentru evidență pe care fiecare o primește. Eu am, de exemplu, un loc, am fost să-l văd, în care mi se spunea că în caz de mobilizare, în 24 de ore trebuie să mă prezint la o anume unitate militară. Unitatea mea militară n-am găsit-o prea bine, era undeva în munți, mi-am dat seama însă că acolo este un loc unde în caz de mobilizare sau în caz de război se adună o unitate militară de urgență de vânători de munte. Deci, toții bărbații care au făcut stagiul militar sunt într-o evidență pentru mobilizare. Sunt niște ordine nedatate, după cum ați văzut, și care ar intra în funcțiune în momentul în care se decretează mobilizare generală. Deci numai atunci. În rest, toți avem asemenea ordine de a te prezenta la unitate.

S-au schimbat însă unele unități și centre militare și atunci unii au primit în toți anii aceștia - câteva mii de oameni în fiecare an - astfel de hârtii, pentru că s-a schimbat evidența și sunt și formulare noi. Dar toate sunt nedatate și n-au nicio legătură cu actualitatea. Sunt pentru evidența persoanelor care au făcut stagiul militar și care ar putea să fie mobilizate. Aceasta este o primă situație”, a explicat Vasile Dîncu.

Cazul București. Inventar al întreprinderilor

„Mai este cazul de la București. Câteva întreprinderi au primit din partea Primăriei București niște ordine prin care erau întrebați despre situația angajaților. Aici este legea 248 din 2012, care pune în aplicare o lege 286 din 2009 și așa mai departe. Este o lege legată de modul în care se reglementează pregătirea întreprinderilor pentru apărarea patriei. Există o lege care prevede asta: în caz de război sau în caz de mobilizare, întreprinderile trebuie să aibă personalul atâta, sunt direcționate, eventual, pentru un anumit tip de producție care este necesară războiului și așa mai departe. Deci este o lege prin care în fiecare an ar trebui, în mod normal, să se facă un inventar al oamenilor. S-au mai făcut, dar n-am observat, nu era cadrul acesta, tot timpul se face, dar nu era atenția pe asta”, susține ministrul apărării.

Cazul Mureș. Ce li s-a cerut medicilor de familie și de ce

El a evidențiat și un al treilea caz, care s-a petrecut la Mureș, și a precizat că a avut joi o ședință pe această temă și chiar a dat ordine în legătură cu asta. „Comandantul nostru de la mobilizare a vorbit cu toate centrele militare să nu panicăm”, a punctat Vasile Dîncu.

La Mureș, medicii de familie au primit o hârtie din zona Inspectoratului pentru Sănătate Publică, iar acesta la rândul său primise o hârtie de la Centrul Militar din Mureș. „Aceștia erau niște întârziați, care ar fi trebuit până la 1 noiembrie să-i scoată, cum se face în fiecare an, pe cei inapți de pe lista bărbaților care au făcut stagiul militar. Și atunci, întreabă la Direcția medicală, care merg la medicii de familie: care din bărbații pe care îi aveți în evidență au suferit de boli sau lucruri care îi scot din zona mobilizabilă?”, a explicat ministrul.

„Am declanșat o anchetă să vedem nu respectarea legii, ci să vedem capacitatea de gândire a oamenilor, pentru că lucrul care m-a supărat și pe mine a fost acela că acel funcționar de la un centru militar nu s-a gândit că în această situație, a cere asta medicilor de familie îi va speria pe toți. Nu s-a gândit la asta, pentru că este obligația lui legală. Mi-a răspuns unul dintre șefi: îi era frică să nu fie sancționat, pentru că el trebuia să dea situația și erau câteva județe care nu au completat această situație până la 1 noiembrie 2021, că era de anul trecut, și pe acești restanțieri s-a grăbit să-i aducă în văzul opiniei publice acum”, a adăugat Vasile Dîncu.

„Coincidențe legate de o activitate de rutină”

„Ce vreau să le spun oamenilor foarte clar: dacă văd pe cineva cu o valiză în gară nu înseamnă că merge la încorporare. Poate merge să facă turism. Deci, să nu creadă că aceste acte - care unele sunt oficiale, altele am văzut că sunt falsificate, fake news-uri, dar acestea sunt pur și simplu niște coincidențe legate de o activitate de rutină pe care Ministerul Apărării Naționale o are în ceea ce privește legile în legătură cu mobilizarea. Trebuie să avem tot timpul o evidență, este prin lege, dar aceste lucruri nu se văd atunci când nu este un cadru de interpretare legat de război. Deci, nu avem niciun plan de mobilizare a rezerviștilor, niciun plan de a aduce la unitățile noastre recruți și nici alte lucruri. S-a desființat legea stagiului militar obligatoriu și de când s-a desființat, în 2005, trebuie să ținem evidența rezerviștilor și atunci sunt mai multe acte, este mai multă birocrație”, a transmis ministrul apărării.

„O să încercăm să facem o campanie serioasă, după ce va trece acest conflict, în care să explicăm, să facem o legislație mai simplă și să explicăm oamenilor toate aceste lucruri care s-ar putea să creeze o emoție negativă”, a promis ministrul.

„Oamenii se sperie, am primit sute de telefoane, eu personal, legate de mobilizare a tinerilor, unele legate de război, mi-au spus oameni raționali pe care îi cunosc că vor să plece cu copiii în străinătate, pentru că i-au văzut pe ucraineni cum își scot copiii din țară”, a recunoscut Vasile Dîncu. „Oamenii trebuie să stea liniștiți, facem parte dintr-un sistem politico-militar care ne asigură securitatea în acest moment în orice situație. Este improbabilă, este aproape imposibil în acest moment să gândim că un cetățean român sau o parte din teritoriul nostru va avea de suferit din perspectiva lui Vladimir Putin sau a acestei campanii nebunești de a reface istoria”, a transmis Vasile Dîncu.

