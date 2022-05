Vasile Dîncu: „Nu există date că va exista un atac în Republica Moldova”. Ce spune ministrul despre amenințarea nucleară a Rusiei

Ministrul român al Apărării a declarat marți seară, într-o intervenție la Digi24, că datele actuale nu indică un „pericol iminent” privind un atac asupra Republicii Moldova, precizând că autoritățile române țin legătura cu cele de la Chișinău. Vasile Dîncu a vorbit și despre amenințarea nucleară a Moscovei, despre care spune că a rămas la nivel de retorică a propagandei: rachetele „nu sunt pregătite pentru a fi amorsate”.

„Ceea ce se întâmplă în Transnistria - este adevărat, au fost doar patru evenimente în trei zile, patru evenimente izolate în Transnistria. Nu arată acestea un pericol iminent, şi astăzi am comunicat şi noi cu autorităţile din Republica Moldova, au anunţat şi public: nu există date că va exista un atac în Republica Moldova, însă faptul că se încearcă căutarea unor motive de intervenţie sigur că nu este de natură să ne lase reci acest lucru. Autorităţile din Republica Moldova spun că situaţia este sub control, ei ţin legătura şi cu ucrainenii”, a declarat Vasile Dîncu marţi seară, la Digi24.

Despre amenințarea nucleară: „Nu s-au făcut mişcări”

El a făcut referire și la amenințările nucleare care vin dinspre Moscova, arătând că deocamdată acestea reprezintă doar un discurs al propagandei dure a lui Vladimir Putin.

„Ceea ce observă toţi, inclusiv analiştii ruşi care sunt mai lucizi, este următorul lucru: toate aceste insuccese de pe front au încercat să fie transferate şi rezolvate printr-o creştere a retoricii nucleare, pentru că, au observat şi specialiştii NATO că de fapt această retorică nucleară este una care este susţinută mai ales de către cei mai tari propagandişti ai lui Putin, ceilalţi sunt mai rezervaţi”, a mai afirmat Vasile Dîncu.

Ministrul a precizat că rachetele nucleare ale Rusiei „nu sunt pregătite pentru a fi amorsate”.

„Cei care au studiat acest lucru în ultima vreme au observat că, de fapt, nici nu s-au făcut mişcări, rachetele sub-strategice nu au fost folosite, nu sunt folosite nici măcar în aplicaţiile pe care le-au făcut, iar celelalte, de fapt, supravegherea reciprocă care se face în aceste situaţii arată că, de fapt, nu au fost activate proceduri preliminare la aceasta, doar că s-a crescut starea de alertă”, a explicat Vasile Dîncu.

Despre grupul de luptă NATO din România: „Suntem într-un stadiu destul de avansat”

Ministrul a vorbit și despre stadiul pregătirilor pentru organizarea grupului de luptă NATO din ţara noastră, care va fi condus de Franţa, spunând că se doreşte ca până la summitul Alianţei Nord Atlantice de la Madrid din luna iunie să fie finalizată configuraţia acestuia.

„Suntem într-un stadiu destul de avansat. Franţa, naţiunea cadru, este cea care face, să spunem aşa, angajamentul, este cea care invită, sigur că negociem şi noi, îi sprijinim şi noi în acest sens. Am stabilit deja în mare măsură detaliile, s-au făcut inspecţiile. Am avut inspecţiile francezilor făcute demult, pentru că ei sunt naţiune cadru şi pentru celălalt battlegroup de la Mihail Kogălniceanu, care a venit pe filiera europeană, să spunem, a apărării. Credem că în luna viitoare, vrem ca înainte de acest summit al nostru foarte important de la Madrid (summitul NATO - n.r.), de la finalul lui iunie, să avem toată configuraţia acestui battlegroup. Deocamdată, Franţa, Olanda, Belgia, şi mai sunt şi alte ţări care s-au anunţat, dar încă nu am stabilit detaliile legate de ce tip de forţe vor aduce, de câţi oameni şi aşa mai departe. Este însă chestiunea de care se ocupă, în principal, naţiunea cadru, Franţa. Şi ei ne comunică şi comunicăm continuu că sunt pe drumul cel bun în ceea ce priveşte organizarea”, a declarat Vasile Dîncu.

