Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat la Digi24 că atât președintele cât și premierul au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxă care stabilește modul în care oamenii vor primi lumină în noaptea de înviere, dar și regulile de împărțire a Sfintelor Paști. Vela a precizat că avea informații că primari PSD incitau oamenii să meargă în număr mare la biserică, motiv pentru care a decis să ia aceste măsuri, la propunerea Bisericii.

„E un fake news că e un scandal și lumea e nemulțumită. Președintele a fost de acrod cu acest lucru, la fel ca și prim-ministrul Orban. Aceste măsuri vreau să vă asigur că vin în sprijinul populației. Dacă nu am fi luată această decizie, în noaptea de înviere ieșeau mulți oameni și era imposibil să fie opriți de forțele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni și forțe de ordine. Oamenii n-ar fi înțeles, din credință că sunt Sfintele Paști s-ar fi dus la Biserică (...) Pentru sâmbătă sunt suficient de mulți cetățeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioșii să asalteze bisericile. Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetățenii stârniți de primari PSD-iști se duceau grămadă la biserică. Aveam informații în acest sens”, a declarat ministrul internelor.

Vela susține că măsurile luate nu vor duce la o răspânidre a coronavirusului, după ce ministrul Sănătății a declarat la Digi24 că ar fi optat pentru ca românii să păstreze măsurile de autoizolare la domiciliu.

„Ministrul Sănătății nu a spus că nu e de acord, a invocat doar măsurile de protecție și restricție, lucru cu care și eu sunt de acord 100%, tocmai din acest motiv am luat decizia de aseară. Pentru a opri răspândirea cu coronavirus. (...) Pentru a evita aglomerația am convenit împreună cu BOR să găsim o cale de mijloc astfel încât să rezolvăm toate nevoile. Vom trece cu bine peste acest eveniment. Nu riscăm ca sărbătoarea să agraveze răspândirea virusului”, a mai declarat ministrul.

Acesta a precizat că măsurile care au fost convenite cu Patriarhul Daniel sunt mai bune decât cele luate de supermarketuri.

„Lumea nu merge la Biserică în noaptea de înviere, lumina vine acasă la ei. Cu preoți, cu voluntari sau inclusiv cu ajutorul MAI. Cu Sfintele Paști, Preafericitul Daniel a luat decizia să fie sfințite mâine, joi, astfel încât de vineri dimineața și sâmbătă să poată fi împărțite credincioșilor. Cei care au peste 65 de ani le primesc acasă și cei care au peste 65 de ani se duc la biserică și respectă exact măsurile care sunt la supermarket. Totul este ca la magazin. Preotul are mască, mănuși, oamenii păstrează distanță. E chiar mai bine ca la magazin, că la magazin, la raft, se înghesuie lumea”, a declarat Vela.

Măsuri similare nu au fost luate de Paștele Catolic pentru că nu ar fi existat o solicitare în acest sens.

„N-am luat decizia asta la Pastele Catolic pentru că nu am fost solicitat să îi ajutăm. Catolicii au coordonadrea centrală de la Vatican și acolo s-a decis modul de organizare al Sfintelor Paști”, suține ministrul Internelor.

