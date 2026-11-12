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Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv

Data actualizării: Data publicării:
digi
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Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, precum și companiile Digi România S.A. și Integrasoft S.R.L. au fost ACHITAȚI definitiv, după nouă ani de procese, în Dosarul RCS & RDS privind drepturile de televizare a meciurilor din Liga I.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit DEFINITIV că faptele penale reținute în dosar nu există. Pe lângă actualii și foștii administratori ai celor două societăți, instanța i-a achitat și pe ceilalți inculpați implicați în cauză.

Decizia definitivă vine după ce instanța supremă a respins apelul DNA și a menținut soluția de achitare pe care Curtea de Apel București o pronunțase anul trecut, în noiembrie.

Într-un comunicat, DIGI România precizează că „societatea a considerat de la început că acuzațiile penale care i s-au adus în acest dosar au fost în integralitate nefondate, iar decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție pune capăt în mod definitiv tuturor acuzațiilor și confirmă poziția constantă a societății”.

Editor : Cristi Severin

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