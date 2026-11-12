Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv

Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, precum și companiile Digi România S.A. și Integrasoft S.R.L. au fost ACHITAȚI definitiv, după nouă ani de procese, în Dosarul RCS & RDS privind drepturile de televizare a meciurilor din Liga I.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit DEFINITIV că faptele penale reținute în dosar nu există. Pe lângă actualii și foștii administratori ai celor două societăți, instanța i-a achitat și pe ceilalți inculpați implicați în cauză.

Decizia definitivă vine după ce instanța supremă a respins apelul DNA și a menținut soluția de achitare pe care Curtea de Apel București o pronunțase anul trecut, în noiembrie.

Într-un comunicat, DIGI România precizează că „societatea a considerat de la început că acuzațiile penale care i s-au adus în acest dosar au fost în integralitate nefondate, iar decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție pune capăt în mod definitiv tuturor acuzațiilor și confirmă poziția constantă a societății”.

Editor : Cristi Severin