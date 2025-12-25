Live TV

Verificări ale Poliţiei, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan

Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România. Foto: Profimedia

Poliţiştii din judeţul Argeş anunţă că fac verificări, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis, imagini filmate fiind postate online. Poliţia aminteşte că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii.


În imaginile postate online se observă cum două autoturisme trec pe lângă semnele rutiere postate la intrarea pe Transfăgărăşan, la altitudinea de 1.285 de metri, şoferii ignorând semnul pe care scrie „drum închis”. „Drum închis, dar nu pentru şmecheri”, au scris ccei care au făcut publice imaginile.

„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu, în urma apariţiei unor imagini în spaţiul public, în care se observă autoturisme, ce nu aparţin unei autorităţi cu atribuţii ce permit pătrunderea pe sectorul de drum închis circulaţiei publice, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de ninsoare. În acest sens, au fost demarate verificări pentru identificarea conducătorilor auto implicaţi şi stabilirea situaţiei de fapt, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun, conform prevederilor OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice”, anunţă, joi, oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Poliţiştii amintesc că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii.

De asemenea, poliţiştii rutieri argeşeni atrag atenţia că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, dar şi că şoferii sunt obligaţi să respecte restricţiile impuse de autorităţi, să adapteze conduita de deplasare la condiţiile meteo-rutiere şi să evite comportamentele care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau bunurile proprii şi ale altor persoane.

 

