Verzii europeni și SENS cer autorităților să permită desfășurarea Oradea Pride 2026 pe traseul propus de organizatori

Partidul Verzilor Europeni (EGP), eurodeputații din grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verzii/EFA) și partidul SENS solicită Guvernului României, Primăriei Oradea și autorităților competente să se asigure că evenimentul Oradea Pride 2026, programat pentru 25 iulie, se va putea desfășura în condiții de siguranță și pe traseul propus de organizatori, potrivit unui comunicat comun transmis joi.

Semnatarii comunicatului susțin că organizatorii evenimentului, organizația locală LGBTQIA+ Ark Oradea, au fost împiedicați în ultimii patru ani să organizeze un marș Pride în oraș. Potrivit acestora, din informațiile publice reiese că autoritățile locale intenționează să respingă traseele propuse de organizatori și să ofere doar un loc de adunare.

„Persoanele LGBTQI+ nu vor accepta această reprimare a drepturilor lor în Oradea, și nici nu ar trebui să o facă. Niciunei municipalități din Uniunea Europeană nu ar trebui să i se permită să creeze, de facto, zone «Pride-free» prin chichițe birocratice. Drepturile omului, inclusiv dreptul la întrunire pașnică și la nediscriminare, nu sunt opționale, ci trebuie respectate și protejate pretutindeni”, a declarat Vula Tsetsi, copreședintă a Partidului Verzilor Europeni.

Apel către autoritățile din Oradea

Kim van Sparrentak, europarlamentar din grupul Verzilor/EFA și copreședinte al Intergrupului LGBTI din Parlamentul European, a afirmat că interzicerea unui marș Pride ar încălca legislația și valorile europene și a spus că Intergrupul LGBTI a îndemnat Comisia Municipală pentru adunări publice din Oradea să colaboreze cu organizatorii.

„În calitate de Intergrup LGBTI al Parlamentului European, am îndemnat Comisia Municipală (pentru adunări publice) din Oradea să colaboreze în mod constructiv cu organizatorii și vom urmări îndeaproape situația pentru a ne asigura că toată lumea își poate exercita dreptul la întrunire”, a declarat acesta.

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, europarlamentar din grupul Verzilor/EFA, a condamnat ceea ce a numit decizia Primăriei Oradea și a făcut apel către autoritățile locale să permită desfășurarea evenimentului.

„Pride este o manifestare a libertății, iar niciun oraș din Europa nu poate deveni o insulă în care libertatea este interzisă”, a declarat el. „România nu-și poate permite să devină ceea ce a fost Ungaria sub guvernul lui Viktor Orbán. Nu vom permite acest lucru, nici la nivelul Uniunii Europene, nici în România. Condamn cu fermitate decizia Primăriei din Oradea, o decizie care este departe de realitatea europeană”.

SENS anunță că va participa la Oradea Pride

Vicepreședinta SENS, Florina Presadă, a transmis că partidul consideră libertatea de întrunire un drept fundamental pe care autoritățile au obligația de a-l proteja și a anunțat că o delegație a formațiunii va participa la Oradea Pride pe 25 iulie.

Potrivit comunicatului, Verzii europeni și SENS salută sprijinul acordat de peste 125 de organizații din România și din străinătate, printre care ILGA Europe, Asociația Europeană a Organizatorilor de Pride (EPOA), IGLYO, OII Europe, TGEU și Forbidden Colours, care au cerut autorităților române să garanteze libertatea de întrunire pașnică și protejarea spațiului civic în Oradea.

Semnatarii comunicatului afirmă că vor continua să monitorizeze evoluția situației și solicită autorităților române să respecte obligațiile prevăzute de legislația națională, europeană și internațională.

Editor : M.I.