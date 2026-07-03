Vestea că statul intenționează să monteze lifturi în blocurile vechi este primită cu scepticism de locatarii blocurilor care nu au fost prevăzute din construcție cu ascensoare. Cei mai mulți spun că punerea în practică a ideii e complicată, întrucât majoritatea imobilelor construite înainte de 1990 nu au acces din exterior la casa scării. Proiectul, menit să vină în sprijinul locatarilor vârstnici și cu deficiențe locomotorii, a fost adoptat de Camera Deputaților și va începe cu o etapă-pilot.

Proiectul vine în sprijinul vârstinicilor și persoanelor cu dizabilități.

„Cu siguranță, este foarte bun, pentru ca sunt atâtea probleme, și de sănătate”, spune un domn.

„Nu prea cred că s-ar putea concretiza așa ceva”, e de părere cineva.

„Momentan, aceste lifturi nu au nicio utilitate. De ce vă spun treaba asta?! Patru etaje sunt sănătate pentru pensionari și tineret”, crede altcineva.

Asociațiile de proprietari cred că proiectul nu se poate face, din cauza modului în care au fost construite blocurile vechi.

„Marea majoritate a blocurilor făcute pe timpul lui Ceausescu nu au acces din exterior la casa scării. Trebuie făcută expertiza tehnică. Daca sunt blocuri turnate monolit, atunci trebuie spartă din structura de rezistență”, explică Constantin Ionescu, reprezentantul unei asociații de proprietari din Buzău.

Inginerii în construcții spun, însă, că există soluții.

„Specialiștii spun că lifturile nu ar afecta structura de rezistență a blocurilor, însă aceste ascensoare nu pot fi montate pe orice tip de bloc”, transmite Ioana Carpen, jurnalist Digi24.

„Se executa liftul cu o structură metalică în fața scării de intrare în bloc și se accede la nivelul palierelor. Este posibil, dar trebuie să existe spațiu. Montarea liftului în interiorul blocului, deci un tub de lift în interiorul blocului, e o problemă mai complicată”, explică Viorel Constantinescu, inginer constructor.

Programul va începe cu o etapă-pilot, care prevede montarea a 100 de lifturi, fiecare în valoare de 50.000 de euro. Proiectul e finanțat din fonduri europene, bugete locale și donații.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia