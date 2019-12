Veteranul de război ignorat de Ziua Națională, invitat la ședința solemnă dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie

Emil Vețeleanu, veteranul de război în vârstă de 101 ani care a fost ignorat de autorități la festivitățile din Râmnicu Vâlcea de Ziua Națională a României, a fost invitat luni în Parlament la ședinţa solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989.

Veteranul de război treută de 100 de ani a fost ignorat pur și simplu la festivitățile de 1 Decembrie, oficialii trecând prin fața lui, în timp ce se salutau și își strângeau mâinile. Puțini au fost cei care i-au strâns mâna veteranului.

Potrivit revistei Râmnicu Vâlcea Week, Emil Vețeleanu a participat la bătălia de la Oarba de Mureș, cea mai sângeroasă din câte au existat pe teritoriul României în Al Doilea Război Mondial, udne au murit peste 11.000 de soldați români, și la marile confruntări din Munții Tatra - Cehoslovacia.

Luni, la ședința din Parlament consacrată împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română, veteranul a fost invitat de către deputatul Cătălin Nechifor, din grupul Pro Europa, să participe la festivitățile solemne la care au ținut discursuri președintele Klaus Iohannis, președintele Senatului Teodor Meleșcanu, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, premierul Ludovic Orban, secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană și câte un reprezentant al tuturor celor opt grupuri parlamentare.

„Azi am onoarea să am un invitat cu totul special în Parlamentul României, cu ocazia ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Este vorba de veteranul de război, domnul Emil Vețeleanu, în vârstă de 101 ani, cel pe care țara întreagă l-a putut vedea cu ocazia Zilei Naționale a României, în "incidentul" de la Râmnicu Vâlcea, despre care nu doresc să mai povestesc aici. Sunt de două ore, alături de domnia sa și de fiica sa, doamna Doina, am început să ascult poveștile de viață, din război, din perioada profesională dar și din experiența personală și sunt de-a dreptul încântat. Vă mai țin la curent cu detalii”, a scris deputatul pe pagina de Facebook.

În ședința Consiliului General al Municipiului București de miercuri a fost pus pe ordinea de zi un proiect, inițiat de consilierii ALDE, prin care Emil Vețeleanu să primească titlul de cetățean de onoare al Capitalei, deoarece a fost „aproape complet ignorat” de către participanţii la manifestările organizate pe 1 Decembrie la Statuia Libertăţii din Vâlcea.

Redactor: George Costiță