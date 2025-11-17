Realitate îngrijorătoare pentru vârstnicii din țară. În orașe, trei din cinci bătrâni se simt singuri, iar singura punte către lumea din jur devine tehnologia, care îi ajută să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru unii, anii trec aproape în tăcere - una din patru persoane vorbește cu cel mult un apropiat într-o lună. Specialiștii spun că aceștia ar fi dispuși să participe la programe de socializare, dacă ar exista sau dacă ar fi ușor accesibile.

Maria are 79 de ani, iar după moartea soțului s-a confruntat cu singurătatea o bună perioadă de timp. Deși copiii și nepoții o vizitează periodic, femeia a simțit lipsa legăturilor sociale, așa că s-a înscris la un centru de zi.

„Soțul meu a murit de 20 de ani și sunt singură. Mă mai uit la televizor, dar altceva ce să mai faci?! Un pic de treabă și timpul trece. Dar aici vin, mai citesc, mai facem sport”, povestește Maria Găitan.

În situația Mariei mai sunt și alți bătrâni. Apelează la centrele de zi, ca să nu rămână singuri.

„Aici luăm masa, după aceea mergem la kinetoterapie sau jos, în bază, la electromasaj, după aceea avem activități în sala de activități”, spune un bărbat.

„Dacă eu nu ajungeam în centrul ăsta, nu știu ce era de viața mea. Sunt de 24 de ani”, mărturisește o femeie.

„Au parte de camera lor personalizată, cu un grup sanitar propriu, beneficiază de două mese: micul dejun și masa de prânz. Plătesc, într-adevăr o contribuție de 15 lei/zi”, explică Alexandru Bratu, șeful Centrului de zi de asistență și recuperare din Brașov.

Un studiu recent arată că 5 din 7 seniori se simt singuri, iar un sfert dintre ei sunt complet izolați.

„Sunt singură, că mi-au murit și frații, și părinții... Am rămas singură. Mai televizor, mai plâng câteodată”, mărturisește o doamnă.

„Mă întâlnesc cu prietenele întotdeauna pe autobuz, chiar ne dăm întâlnire”, spune altcineva.

„Riscă să trăiască în singurătate și să se obișnuiască cu această singurătate. A te obișnui a trăi doar în casa ta, în apartamentul tău, a ți se părea că cei din exterior nu-ți vor binele și te deranjează, iar încetul cu încetul ea se transformă în depresie”, explică psihologul Ana Maria Postolache.

Conform studiului, mai mult de jumătate dintre vârstnicii din țară ar participa la programe de socializare, dacă accesul ar fi mai facil.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia