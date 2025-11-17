Live TV

Video Viață grea la bătrânețe. Trei din cinci vârstnici, care trăiesc la orașe, suferă de singurătate: „Mai plâng câteodată”

Data publicării:
batran singur
Pentru unii dintre vârstnici, anii trec aproape în tăcere. Credit foto: Guliver/Getty Images

Realitate îngrijorătoare pentru vârstnicii din țară. În orașe, trei din cinci bătrâni se simt singuri, iar singura punte către lumea din jur devine tehnologia, care îi ajută să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru unii, anii trec aproape în tăcere - una din patru persoane vorbește cu cel mult un apropiat într-o lună. Specialiștii spun că aceștia ar fi dispuși să participe la programe de socializare, dacă ar exista sau dacă ar fi ușor accesibile.

Maria are 79 de ani, iar după moartea soțului s-a confruntat cu singurătatea o bună perioadă de timp. Deși copiii și nepoții o vizitează periodic, femeia a simțit lipsa legăturilor sociale, așa că s-a înscris la un centru de zi.

„Soțul meu a murit de 20 de ani și sunt singură. Mă mai uit la televizor, dar altceva ce să mai faci?! Un pic de treabă și timpul trece. Dar aici vin, mai citesc, mai facem sport”, povestește Maria Găitan.

În situația Mariei mai sunt și alți bătrâni. Apelează la centrele de zi, ca să nu rămână singuri.

„Aici luăm masa, după aceea mergem la kinetoterapie sau jos, în bază, la electromasaj, după aceea avem activități în sala de activități”, spune un bărbat.

„Dacă eu nu ajungeam în centrul ăsta, nu știu ce era de viața mea. Sunt de 24 de ani”, mărturisește o femeie.

„Au parte de camera lor personalizată, cu un grup sanitar propriu, beneficiază de două mese: micul dejun și masa de prânz. Plătesc, într-adevăr o contribuție de 15 lei/zi”, explică Alexandru Bratu, șeful Centrului de zi de asistență și recuperare din Brașov.

Un studiu recent arată că 5 din 7 seniori se simt singuri, iar un sfert dintre ei sunt complet izolați.

„Sunt singură, că mi-au murit și frații, și părinții... Am rămas singură. Mai televizor, mai plâng câteodată”, mărturisește o doamnă.

„Mă întâlnesc cu prietenele întotdeauna pe autobuz, chiar ne dăm întâlnire”, spune altcineva.

„Riscă să trăiască în singurătate și să se obișnuiască cu această singurătate. A te obișnui a trăi doar în casa ta, în apartamentul tău, a ți se părea că cei din exterior nu-ți vor binele și te deranjează, iar încetul cu încetul ea se transformă în depresie”, explică psihologul Ana Maria Postolache.

Conform studiului, mai mult de jumătate dintre vârstnicii din țară ar participa la programe de socializare, dacă accesul ar fi mai facil.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan: „Am strâns multe materiale despre cazul Călin Georgescu...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i...
oameni pe strada in bucuresti
Buget de criză în 2026. Cheltuieli tăiate după scumpiri: la ce...
Poliția Italia
„Schema italiană”. Țara în care tot mai mulți italieni își...
Ultimele știri
700 de șoferi tineri, implicați în accidente, anul trecut. Campanie inedită pentru siguranța la volan: Cum să fii un „șofer cool”
Îmbulzeală la flori gratis. O familie din Satu Mare a donat peste 1.000 de crizanteme la ghiveci: „Ne-a fost milă să le aruncăm”
Tehnologia revoluționară care ar putea crea noi forme de viață: de la virusuri concepute de inteligența artificială la „Darwin 2.0”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bilete de tratament balnear. Foto Getty Images
Ce sunt biletele de tratament oferite de Casa de Pensii. Cum pot obține asigurații servicii la costuri reduse
chatgpt pc calculator
Modelul de inteligență artificială ChatGPT este acuzat că a indus utilizatorii la delir sau chiar sinucidere
femeie in depresie
Cazurile de depresie, cu 40% mai multe în ultimii trei ani. Mărturia dramatică a uneia dintre paciente: „Uneori, nu pot vorbi”
femeie-munca
Țara din UE care răsplătește munca după pensionare cu până la 2.000 de euro pe lună
woman with depression
Femeile au un risc genetic mai mare de a dezvolta depresie decât bărbații, confirmă un nou studiu
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce...
Fanatik.ro
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Adevărul
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce...
Playtech
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până...
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Vladimir Putin joacă „ultimul pariu” înainte ca iarna să-i prindă soldații într-un oraș în ruine
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu