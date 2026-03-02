Live TV

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, printre românii blocați în Dubai: „MAE trebuie să facă o comunicare mai bună”

Data publicării:
adrian cozma
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, printre românii blocați în Dubai: „MAE trebuie să facă o comunicare mai bună”. Foto: Facebook

Printre românii blocați în Dubai se află și vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Adrian Cozma. Acesta se afla în vacanță alături de familia sa, când a izbucnit războiul din Iran. Politicianul a declarat pentru Digi24 că dorește ca „Ministerul Afacerilor Externe să facă o comunicare periodică mult mai bună decât până acum”, având în vedere situația tensionată în care se află peste o mie de români în Dubai.

 

„Sunt peste 1.000 de români, din ce știu eu, cu mulți dintre ei am discutat, m-au contactat. Încercăm să ținem o situație echilibrată, deși e destul de complicat, pentru că deocamdată nu există nicio perspectivă clară de întoarcere. Pentru mine este important ca Ministerul Afacerilor Externe să facă o comunicare periodică mult mai bună decât până acum, pentru că până la urmă asta își doresc oamenii, să fie informați și să se țină legătura cu autoritățile de aici.

Cât despre posibila reîntoarcere în țară, e clar că asta nu depinde nici de autoritățile din România, nici de minister. Asta va fi în momentul în care va înceta focul. Chiar dacă am înțeles că au fost niște zboruri totuși zilele acestea, până când nu va înceta focul, nu cred că va fi posibilă o reîntoarcere. Iar alte posibilități nu prea sunt. Și azi au fost în continuare rachete sau drone interceptate, două parcă au fost deasupra Dubaiului, și aseară au fost. Deci, în continuare, situația este destul de tensionată. Nimeni nu poate gestiona simplu o astfel de situație sau să o înțelegem, mai ales noi, care n-am avut parte de așa ceva,” a declarat Adrian Cozma la Digi24.

Adrian Cozma a precizat că este nevoie ca MAE „se facă o comunicare constantă de informare” având în vedere numărul mare de români blocați în Dubai.

„E în regulă, doar spun că este nevoie, poate într-un timp periodic, așa la câteva ore, zile, să se facă o comunicare constantă de informare, pentru că sunt și elevi pe aici prin excursie, sunt oameni cărora li s-a terminat concediul, nu mai au unde să stea, toate aspectele astea legate de costuri și așa. Nu e cazul meu cu siguranță, dar cumva oamenii, știind că sunt aici, așa preiau și eu din această situație și încerc multe dintre ele să le rezolv. De exemplu, astăzi am făcut o interpelare către Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, am și vorbit cu domnul ministru al Muncii, Manole, care a fost foarte cooperant să găsească o soluție la problema concediilor, pentru că fiind peste 1.000 de români în situația asta, doar aici, în această zonă, oamenii ăștia astăzi trebuiau să meargă la serviciu. E clar că e o situație de forță majoră care va trebui cumva motivată absența lor și asta nu poți decât printr-o decizie a unui ministru de resort,” a explicat Cozma.

Românii sunt îngrijorați, pentru că nu se cunosc care sunt perspectivele de întoarcere în țară, spune politicianul.

„Păi, îngrijorare în primul rând și nimeni nu știe exact care sunt perspectivele de întoarcere în țară. Încerc să le explic, evident că până la urmă depinde de încetare a focului măcar pe această zonă, ca să deschidă spațiul aerian, dar sunt unele lucruri care trebuie să le facă Ministerul de Externe în mod clar,” adăugat Adrian Cozma.

 

 

