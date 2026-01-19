Live TV

Victimele zilelor geroase în București: peste 90 de persoane rănite prin căderi și nouă cazuri de hipotermie

Sute de persoane au ajuns la spital cu răni, după ce au alunecat pe gheață.

Peste 90 de suspiciuni de luxaţie, entorse, fracturi, traumatisme ale capului şi feţei, prin cădere au fost înregistrate de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti în ultimele 48 de ore. De asemenea, în acelaşi interval au fost consemnate şi nouă cazuri de hipotermie.

Conform datelor transmise luni de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti, citat de News.ro, în intervalul 17 ianurie ora 8.00 - 19 ianuarie ora 8.00, la Serviciul de Ambulanţă București - Ilfov au fost înregistrate 2.616 solicitări, numărul cazurilor de urgenţă fiind 1.688.

Dintre acestea, 135 de cazuri s-au înregistrat în locuri publice.

În 92 dintre situaţii a fost vorba despre suspiciuni de luxaţie, entorse, traumatisme ale capului şi feţei, prin cădere.

 Nouă apeluri au fost pentru persoane cu hipotermie.

De asemenea, s-au înregistrat 20 de cazuri de lipotimie şi 7 de sincope, semnalate în locuri publice.

Citește și: VIDEO Val de ger siberian în România. ANM a extins alertele de cod galben în toată țara: minimele ajung și la -20 de grade HARTĂ

