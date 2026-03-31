Live TV

Victor Ponta anunţă că a depus la CNCD o sesizare împotriva ministrului Oana Ţoiu, în cazul repatrierii fiicei sale din Dubai

Data publicării:
Foto: Victor Ponta/ Facebook

Fostul premier Victor Ponta a anunţat  că a depus prima sesizare împotriva ministrului Oana Ţoiu, la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în cazul fiicei sale blocate în Dubai şi care nu a putut reveni în ţară cu un zbor de repatriere. El spune că urmează, săptămâna viitoare, şi plângerea penală la Parchetul General.

Ponta arată că legea prevede ce trebuie să facă reprezentanţii MAE în cazul unui cetăţean român minor, neînsoţit, aflat într-o zonă de război şi că a ataşat şi lista întocmită de consulat, pe care se află Irina, precum şi lista pasagerilor din zborul respectiv, în care au rămas 14 locuri neocupate şi în care jumătate au fost persoane majore care nici măcar nu însoţeau minori.

„Azi am depus prima sesizare împotriva doamnei ministru Oana Ţoiu la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Urmează, săptămâna viitoare, şi plângerea penală la Parchetul General. Nu mai este vorba despre Irina. Ea a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universităţi americane din lume şi, din toamnă, va merge acolo la studii. De la acea universitate nu o poate scoate doamna Ţoiu şi nici nu va spune nicio hienă, focă sau „hering” userist că „s-a băgat în faţă””, a scris Ponta pe Facebook. 

Deputatul mai afirmă că „este vorba despre dorinţa sa ca niciun minor din România să nu mai fie discriminat de nişte neoameni ajunşi în funcţii înalte, nişte fanatici orbiţi de ură şi invidie”. 

„Este necesitatea pentru societate noastră să ii sancţionăm pe ticalosii care se luptă cu nişte copii ca sa se răzbune pe parintii acestora”, adaugă el. 

Ponta scrie că mai este un obiectiv important: să vedem dacă instituţiile statului îşi fac datoria legală sau au devenit total blocate de frică în faţa propagandei useriste.

„Toate elementele de fapt şi legale sunt acum clare: legea prevede ce trebuie să facă reprezentanţii MAE în cazul unui cetăţean român minor,  neînsoţit, aflat într-o zonă de război. Avem ataşată şi lista întocmită de consulat, pe care se află Irina, precum şi lista pasagerilor din zborul respectiv, în care au rămas 14 locuri neocupate şi în care jumătate au fost persoane majore care nici măcar nu însoţeau minori”, afirmă Ponta. 

Fostul premier menţionează că „instituţiile statului român trebuie să aplice legea sau să ne arate tuturor că miniştrii USR sunt deasupra legii, beneficiari ai protecţiei speciale oferite din afara României!”. 

„Eu am curaj să mă lupt cu nişte neoameni şi cu haitele lor de hiene! Sunt convins că, în această bătălie, vor fi mulţi oameni care mă vor sprijini! Pentru binele României şi al copiilor românilor!”, spune Victor Ponta. 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
„Politica europeană de captare a CO2 este un atac îndreptat împotriva României”, afirmă Marc Beacom, șeful BSOG
Cum se „trecea” examenul auto la Suceava: bani în plic și examene aranjate. Șașe instructori, trimiși în judecată
Agent de poliţie, arestat preventiv. Este cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor
Citește mai multe
