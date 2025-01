Victor Ponta: Trump e mult mai puternic decât Putin și Xi Jinping

Deputatul PSD, Victor Ponta, consideră că preşedintele SUA, Donald Trump, este mai puternic decât preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, preşedintele Chinei, Xi Jinping sau preşedintele Turciei, Erdogan şi chiar faţă de primul mandat al său din perioada 2016 – 2020. Ponta a mai afirmat că este pentru prima oară când Trump câştigă şi votul popular şi crede că preşedintele SUA îşi va impune politica într-un mod foarte pragmatic, foarte direct şi foarte brutal, informează news.ro.

„Ceea ce eu am văzut în America, mai puţin la inaugurare, inaugurarea a fost un show, a fost o demonstraţie pentru toată lumea. Toate evenimentele din momentul inaugurării au fost un show american, nu hollywoodian. Sunt cei mai buni şi au făcut şi bani din chestia asta. În schimb ceea ce am văzut la Mar-a-Lago, într-un cadru mult mai restrâns şi mai informal, am văzut o schimbare fundamentală de a face politică. Am văzut în 25 de ani mulţi şefi de stat, de guvern, diverse conferinţe, întâlniri, momente tensionate. Deci cu totul şi cu totul alt stil. Un stil super pragmatic, super pro-business, super agresiv, super personalizat, că noi am fost crescuţi în ultimii ani totul este instituţional. Îmi rămâne chestia asta, nu spun cui aparţine citatul, că e nomina odiosa, dom'le, instituţiile, nu te certa, Victor, cu instituţiile. Asta mi se spunea non-stop”, a afirmat Victor Ponta.

El a precizat că o afirmaţie a fiului lui Trump pe o reţea de socializare reprezintă poziţia administraţiei.

„La echipa Trump, că nu e doar el, are o echipă în jur, relaţia personală trece total peste. O să dau un singur exemplu cunoscut în România. Dacă cineva şi închipuie că scrie Donald Trump Jr. sau Elon Musk ceva pe X despre România şi o să iasă ambasadorul oricare al Statelor Unite şi o să zică nu-l luaţi în serios. Dom'le, aia e poziţia administraţiei. Sau să iasă Donald Trump şi o să-i certe: Băi, nu-i bine ce aţi scris”, a precizat deputatul PSD.

El a fost întrebat dacă vocea lui Elon Musk este vocea administraţiei Trump.

„Vocea echipei din jurul lui Donald Trump este vocea lor. Este o echipă super-sudată. Cuvântul care venea cel mai des în conversaţiile dintre ei: să nu uităm de 6 ianuarie. 6 ianuarie, atacul asupra Capitolului. Era o revenire, aşa cum vorbim noi, de 24 ianuarie, de Unire. Era o chestie care clar îi unea, îi vibra. Şi când s-a instalat la Casa Albă, primul decret a fost graţierea celor 1000 şi câţi au fost de condamnaţi. Nu erau chiar toţi eroi. Unii fugăreau pe acolo, cu bâtele, îi fugăreau pe parlamentari. Adică un stil personalizat, un stil foarte în forţă. Nu are nicio legătură cu România. Cine face comparaţii cu România, dom'le, a apărut şi la noi un Donald Trump. Nu, Donald Trump adevăratul e în America, în primul rând, este un om foarte bogat”, a explicat Victor Ponta.

Ponta: „Mi-l și închipuiam pe Nicușor Dan la Mar-a-Lago”

El a adăugat că Trump este cel mai puternic lider al lumii şi chiar mai puternic decât a fost în mandatul său precedent.

„Este un om care conduce cel mai puternic partid din America, Partidul Republican, care are majoritate în Congres, are majoritate în Senat, are majoritate în Curtea Supremă a Statelor Unite şi majoritatea guvernatorilor. Este mult mai puternic decât Putin, decât Xi Jinping, decât Erdogan. E mult mai puternic decât Trump în 2016 - 2020 pentru că are această putere în mod democratic în vot. E prima dată când câştigă şi la votul popular şi îşi va impune politica într-un mod foarte pragmatic şi foarte direct şi foarte brutal când va fi cazul, apropo de cererea cu 5% din PIB pentru armată. Probabil că e o negociere, nu va fi 5%. Dar da, o să zică, ţara X nu ai dat banii, îmi retrag trupele americane, apără-te tu singur de ruşi. Adică nu e un bluf în chestia asta”, a mai transmis Victor Ponta.

El crede că România nu are politicienii care să facă parte din acelaşi film cu cei americani.

„Aici e important dacă în România ne urcăm în trenul lor, ca să zic aşa, ce mi-aş dori eu, care e un tren dublu, un tren politic, politică de forţă, echipa Trump, şi un tren tehnologic. Pentru că, de fapt, marea schimbare, Elon Musk reprezintă o schimbare, o revoluţie tehnologică la care imediat s-au pus imediat în spate toţi bogătanii din tech. Şi Bezos, şi Zuckerberg, şi toată lumea a fost acolo. Dacă noi reuşim şi avem....avem resurse naturale, avem o poziţie geostrategică, societatea e pro-americană. Avem un avantaj foarte mare, eu l-am simţit acolo, faptul că atâţia români lucrează în hotelurile Trump, nu doar de la Mar-a-Lago, la New York, la Washington, la Chicago, români. Şi toată lumea zice, a, românii, românii sunt buni, dom'le, sunt muncitori, vorbesc bine engleză, muncesc, sunt serioşi. Avem o imagine foarte bună. Nu avem politicienii care să facă parte din acelaşi film. Nu vreau să fiu răutăcios, dar sunt, mi-l şi închipuiam pe Nicuşor Dan la Mar-a-Lago. Nu că nu joacă golf sau că... Era din altă lume”, a declarat Ponta.

