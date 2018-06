VIDEO. Accident controversat în Hunedoara. Ce acuzații aduce o șoferiță polițiștilor

Accident controversat în Hunedoara. O femeie acuză poliţiştii că au lăsat-o fără permis, deşi ea nu a încălcat nicio regulă de circulaţie. Imaginile de pe camera de bord, pe care femeia spune că o avea în maşină, arată cum şoferul care venea din sens opus pierde la un moment dat controlul volanului şi îi taie, brusc, calea. În procesul-verbal, agenţii arată însă că vina aparţine femeii, aşa că i-au luat permisul de conducere şi au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă.

În imaginile puse la dispoziţie de femeie se vede cum o dubă albă venită de pe sensul opus pierde controlul, iar ea nu mai poate evita accidentul. Femeia susţine că imaginile au fost surprinse acum 2 nopţi, când s-a petrecut accidentul.

Zolya Eniko, şofer implicat în accident: Au zis că după cum se văd mașinile și poziția mașinilor pe bandă sigur sunt cea vinovată și nu au mai stat la discuție. Nu au mai ascultat ceea ce povesteam eu că s-a întâmplat deja.

Ea susţine că poliţiştii nici măcar nu au vrut să vadă imaginile.

Zolya Eniko: Ziceam că am cameră de bord, am filmarea accidentului complet. Au zis că pe ei nu-i interesează. Asta se va recunoaște numai în instanță. Ei nu vizualizează, să mă duc cu filmarea aia numai în instanță.

Celălalt şofer recunoaşte că a scăpat, la un moment dat, maşina de sub control, dar susţine că a apucat să redreseze autovehiculul şi nu se consideră vinovat de producerea accidentului.

Șofer: Eu am derapat în curbă şi am evitat o vulpe şi m-am încadrat pe banda mea corect. Ea probabil, din cauza farurilor mele, s-a intimidat şi a trecut pe sensul meu de mers. Am avut impresia că vrea să treacă pe partea dreaptă, pe lângă mine.M-a lovit fix în lateral.

Șoferul de la mașină Iveco a venit la noi, și-a cerut scuze, și-a recunoscut vina, a zis că a sărit o vulpe în fața mașinii.

Cât despre imaginile devenite între timp virale pe facebook, omul are o cu totul altă versiune.

-Am văzut, dar nu ştiu ce-i cu imaginile acelea. Nu corespunde nici data. Nu înţeleg exact ce se vede pe filmare.

-Data de pe filmarea cu camera de bord nu coincide cu data producerii accidentului rutier din cauză că data nu a fost setată corect de noi.

Politiştii i-au ridicat permisul de conducere femeii şi i-au eliberat o dovadă pentru următoarele 15 zile. Reprezentanţii poliţiei Hunedoara au spus că vor stabili cine a fost de vină pentru producerea accidentului abia după ce vor verifica toate probele. Până atunci, şoferul care conducea duba va avea în continuare permis de conducere.