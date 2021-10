VIDEO. Aglomerație și nervi la instituțiile publice, în prima zi cu certificat verde obligatoriu

Nervi, aglomerație și oameni care și-au completat documentele pe scările instituțiilor publice. Asta au găsit reporterii Digi24 astăzi în fața primăriilor sau a sediilor pentru taxe și impozite din Capitală, în prima zi în care certificatul verde a devenit obligatoriu. Sute de oameni au rămas la intrarea instituțiilor publice, pentru că nu sunt vaccinați. În timp ce unii și-au rezolvat problemele chiar pe trotuar, alții nu au fost atât de înțelegători și au făcut scandal.

- Aveți certificat verde?

- Nu am, doamnă! spune supărată o femeie.

- Și nici testul PCR?

- Nu am, doamnă. Eu am trecut prin boală, dar nu am niciun document.

- Aveți nevoie ca să intrați în Primărie.

- De unde dracu' să știu eu? Doamne, iartă-mă! Doamne ferește, ce balamucul dracu'! constată enervată femeia.

- Nu vă lasă, doamnă, să intrați?

- Trebuie să ai șapte mii de acte ca să intri!

Cam aceasta a fost atmosfera, luni, la intrările în instituțiile publice din toată țara. Prima zi cu certificat verde obligatoriu i-a prins pe cei nevaccinați total nepregătiți. Sperau să cadă la mica înțelegere cu polițiștii locali, însă fără succes. Toți au așteptat la intrare și fiecare s-a descurcat cum a putut.

Indiferent de instituția publică la care am mers, am găsit același haos. De la Primărie și până la Poștă sau la ANAF, certificatul verde i-a făcut pe oameni să își piardă cumpătul.

„Păi, mă obligă ei? Eu nu vreau să mă vaccinez! Sunt obligat de ei?” spune revoltat un tânăr.

Agenții de pază nu i-au lăsat în interior nici pe cei vaccinați, dar care și-au uitat adeverința acasă. „Iertați-ne, dar n-avem ce face, sunt niște reguli care ni s-au impus și nouă”, le-a explicat un agent de pază.

Poșta Română permite accesul tuturor românilor în oficiile poștale, fără a solicita certificatul verde

