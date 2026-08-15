Live TV

VIDEO Armata a detonat drona găsită vineri la Plauru

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-06-30T115909.215
Momentul în care militarii detonează drona cu încărcătură explozivă descoperită în Tulcea. Foto MApN
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O dronă descoperită vineri în zona localității Plauru, jud. Tulcea, a fost distrusă prin detonare, a anunțat Ministerul Apărării Naționale sâmbătă.

„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, potrivit MApN, care a publicat și un video scurt cu detonarea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aparatul fusese descoperit cu o zi înainte, la Plauru, în contextul ăn care în aceeași zi o altă dronă se prăbușise în județul Tulcea, în zona Munților Măcin.

Și drona prăbușită a fost detonată controlat, a mai precizat MApN.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
bile loto
5
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Digi Sport
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Drona prăbușită în județul Tulcea a fost detonată. MApN, mesaj de ultimă oră către populație
atac cu drona in tulcea luncavita
Dronă prăbușită în Tulcea. Generalul Bălăceanu: „Trebuie să trăim cu asemenea incidente. Ele vor mai fi prezente”
drona militara Shahed in aer
De ce nu au detectat radarele MApN drona care s-a prăbușit în Tulcea. Comandor (r) Mateiu: „Este o cursă contra cronometru”
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele destinate Armatei Române poartă eticheta «Fabricat în România»”
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Ministerul Apărării anunță exerciții de mobilizare de tip MOBEX la mijlocul lunii septembrie. Care sunt județele vizate 
Recomandările redacţiei
Simina Tănăsescu.
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi...
dragos pislaru (1)
România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84...
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la...
Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Ungaria anunță că scufundă două barje în Dunăre pentru a menține în...
Ultimele știri
Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Afacerea care l-a scos pe fostul campion din topul bogaților
Bărbat reţinut după ce ar fi agresat un cadru medical într-un spital din Braşov
Trump compară imigrația din SUA cu situația din Spania: „25 de milioane de oameni au intrat în patru ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din...
Fanatik.ro
CFR Cluj face primul transfer după ce a venit Marius Șumudică: 350.000 de euro! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Detalii bombă despre salariile oferite de Neluțu Varga la CFR. „I-a dat lui Cordea 40.000 de euro. A băgat 70...
Adevărul
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record...
Pro FM
Madonna, la 68 de ani. Cum arată fața artistei în 2026
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Secretele tulburătoare ale insulei Ada Kaleh. „Gibraltarul” de la Porțile de Fier, ascuns sub Dunăre chiar și...
Newsweek
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Momentul impresionant când un bărbat salvează un câine de pe șinele de tren. Oamenilor nu le-a venit să...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...