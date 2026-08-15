VIDEO Armata a detonat drona găsită vineri la Plauru

O dronă descoperită vineri în zona localității Plauru, jud. Tulcea, a fost distrusă prin detonare, a anunțat Ministerul Apărării Naționale sâmbătă.

„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, potrivit MApN, care a publicat și un video scurt cu detonarea.

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Aparatul fusese descoperit cu o zi înainte, la Plauru, în contextul ăn care în aceeași zi o altă dronă se prăbușise în județul Tulcea, în zona Munților Măcin.

Și drona prăbușită a fost detonată controlat, a mai precizat MApN.

Editor : B.P.