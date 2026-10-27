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VIDEO Au fost demolate etajele superioare ale blocului din Rahova afectat de explozie

Data publicării:
demolare rahova
Sursa: captură video
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La un an de la explozia catastrofală din cartierul bucureștean Rahova, au fost demolate etajele superioare ale blocului afectat de deflagrație. Acestea urmează să fie refăcute de la zero, o operațiune în premieră în România.

Demolarea este necesar după ce constructorul a început etapa de punere în siguranță și a observat că poate monta popii de susținere doar pentru primele etaje. De la etajul 5 în sus nu a mai fost posibil acest lucru din cauză că pereții erau foarte afectați, iar riscul era mult prea mare.

Până la jumătatea lunii septembrie, s-au verificat aproximativ 270 de apartamente, atât de pe scara afectată de explozie, cât și de la scările vecine, s-au făcut fotografii la toate fisurile, s-a întocmit un raport, după care au început operațiunile de demolare.

Consiliul General al Capitalei a aprobat continuarea sprijinului pentru oamenii afectați din acest bloc, mai exact o continuare cu 12 luni a sprijinului financiar pentru 43 de familii afectate.

Editor : M.B.

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