VIDEO Au fost demolate etajele superioare ale blocului din Rahova afectat de explozie

La un an de la explozia catastrofală din cartierul bucureștean Rahova, au fost demolate etajele superioare ale blocului afectat de deflagrație. Acestea urmează să fie refăcute de la zero, o operațiune în premieră în România.

Demolarea este necesar după ce constructorul a început etapa de punere în siguranță și a observat că poate monta popii de susținere doar pentru primele etaje. De la etajul 5 în sus nu a mai fost posibil acest lucru din cauză că pereții erau foarte afectați, iar riscul era mult prea mare.

Până la jumătatea lunii septembrie, s-au verificat aproximativ 270 de apartamente, atât de pe scara afectată de explozie, cât și de la scările vecine, s-au făcut fotografii la toate fisurile, s-a întocmit un raport, după care au început operațiunile de demolare.

Consiliul General al Capitalei a aprobat continuarea sprijinului pentru oamenii afectați din acest bloc, mai exact o continuare cu 12 luni a sprijinului financiar pentru 43 de familii afectate.

Editor : M.B.