Spectaculoasa auroră boreală a fost văzută, noaptea trecută, în mare parte din România. Cerul s-a colorat în nuanțe de roșu intens, verde și violet.

Fenomenul, care apare de obicei în regiuni mult mai nordice, a fost provocat de o furtună geomagnetică puternică. În ultimul an, exploziile solare au trimis spre Pământ valuri de energie care au mutat aurorole mult spre sud.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Specialiștii spun că activitatea solară este cea mai puternică din ultimele decenii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.B.