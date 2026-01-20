Live TV

Video Aurora boreală a fost văzută în mare parte din România. Explicația pentru fenomenul neobișnuit

Data actualizării: Data publicării:
aurora
Sursa: captură video

Spectaculoasa auroră boreală a fost văzută, noaptea trecută, în mare parte din România. Cerul s-a colorat în nuanțe de roșu intens, verde și violet.

Fenomenul, care apare de obicei în regiuni mult mai nordice, a fost provocat de o furtună geomagnetică puternică. În ultimul an, exploziile solare au trimis spre Pământ valuri de energie care au mutat aurorole mult spre sud.

Specialiștii spun că activitatea solară este cea mai puternică din ultimele decenii.

