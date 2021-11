VIDEO. Bărbatul care a ucis-o pe fetița din Arad a izbucnit în lacrimi la reconstituire: „Am iubit-o atât de mult!”

Tatăl vitreg al fetiței ucise și incendiate în Arad a fost scos din arest joi pentru reconstituire. Bărbatul le-a arătat anchetatorilor cum a omorât-o pe copila de 4 ani, fiica concubinei sale, dar și cum a încercat să își acopere urmele. El a recunoscut că în tot acel timp se afla sub influența drogurilor și spune, cu lacrimi în ochi, că regretă cele întâmplate: „Nu a fost cu intenție. Mi-aș da și viața asta să o aduc înapoi pe Antonia”.

Suspect crimă: Regret ce am făcut! Mi-aș da și viața asta să o aduc înapoi pe Antonia!

Scos din arest pentru câteva ore, tânărul de 23 de ani a fost dus prima dată în apartamentul din Arad, în care s-a petrecut crima. Bărbatul le-a arătat anchetatorilor cum s-a întâmplat totul. De acolo au plecat apoi pe câmp, în locul în care cadavrul micuței a fost ars și abandonat.

Tânărul, spun anchetatorii, s-ar fi drogat toată perioada în care iubita lui se afla în spital și dădea naștere celui de-al treilea copil.

Pavel Palcu, procuror criminalist: A recunoscut și consumul de droguri, împrejurare relevată de către Laboratorul Toxicologic Timișoara.

La două săptămâni de la crima pe care a comis-o, bărbatul spune că regretă totul. N-ar fi vrut, nicio clipă, să o omoare pe fiica iubitei sale.

Suspect crimă: Am iubit-o atât de mult, nu mai pot!

Jurnalist: Ce s-a întâmplat în ziua aceea?

Suspect: Am fost foarte influențat de droguri, nu a fost cu intenție. Regret ce am făcut!

Jurnalist: Ce îi transmiți concubinei tale acum?

Suspect: Că o iubesc foarte mult!

Alice Chivu, psiholog: Orice consum de substanțe poate crea un episod de euforie, senzație de creștere a capacității mentale și fizice, dar cu siguranță poate modifica percepția.

Fetița n-ar fi fost victima vreunei alte agresiuni, spun procurorii. Și nici mama nu ar fi fost complice la crimă.

Pavel Palcu, procuror criminalist: Firul de păr aparține fetei, victimei deci, așa încât este exclus ca mama să fi putut să participe.

Procurorii spun că dacă n-ar fi intervenit în forță atunci, viața mamei și a celorlalți doi copii ar fi putut fi pusă în pericol.

Pavel Palcu, procuror criminalist: Mama insista să îi spună exact cum, daca fata a suferit în urma agresiunii și s-ar fi putut ca el, fiind tot drogat, era tot sub influența drogului, să fi reacționat.

Deși suspectul ar fi chemat-o la el în vizită, femeia amână momentul.

Oana Lăzărescu, avocatul mamei: Mi-a spus că la un moment dat va dori să stea de vorbă cu el, să afle de ce și cum i-a omorât fetița.

Urmează ca telefonul mamei, dar și cel al acuzatului să fie verificate de procurori. Dosarul va fi trimis apoi în instanță.

