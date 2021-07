VIDEO. Ce a rămas după inundații în stațiunile din Prahova. „A fost apa până la geam. Efectiv a intrat prin geamuri”

Distrugeri importante pe Valea Prahovei. Ploile torențiale de noaptea trecută au adus cu ele munți de nămol, resturi și grămezi de lemne pe drumuri și în casele localnicilor din Bușteni și Sinaia. Oamenii s-au chinuit toată ziua să scoată apa și mâlul din case și grădini. Iată ce a rămas după inundații în stațiuni.

A fost rupere de nori în Bușteni. De la ora 3 și jumătate a plouat atât de mult, încât mai multe pârâuri au ieșit din matcă, suficient cât să facă pagube majore.

-Ne-am trezit dimineața, la ora 4 cu apa până la brâu. Nu mai știu ce să vorbesc, deci sunt terminat. Mașina e făcută praf.

Peste o sută de gospodării au fost grav afectate, iar oamenii au ajuns să arunce cam tot ce aveau prin case și curți.

- A fost apa până la geam. Efectiv a intrat prin geamuri. Tot ce aveam prin șifonier, pline cu apă, lenjerii și alea. Dacă vă duceți afară 2 saci cu prosoape albe, care sunt de aruncat.

-Din cauza viiturii a distrus tot ce înseamnă pe aici. De 40 de ani nu s-a întâmplat așa ceva.

-Soția mea a făcut atac de panică, am reușit s-o scot pe geam și să o salvez, s-o duc la vecinul.

În Sinaia, dimineață nu îți mai dădeai seama unde e drumul și unde e albia râului. Apele au măturat cu putere șoseaua și calea ferată care trece pe lângă stațiune.

Imagini filmate cu o dronă arată adevărata amploare a distrugerilor: maluri erodate, apa ajunsă până la zidurile unor case, zeci de locuințe care par la un pas să se prăbușească în albia râului.

Nivelul pârâului Izvorul Dorului a crescut semnificativ din cauza ploilor, o mașină a fost luată de viitură, un localnic o parcase aproape. A fost distrus în totalitate autoturismul.



-E mașina dumneavoastră?

-Da.

-Aia e, ne uităm la ea, ce să facem, ne uităm la ea să ne-o ia cineva. Cine s-o ia? Tot noi.

-Era parcată pe marginea drumului?

-Da, era în curte, a venit apa și a luat malul.

Zona rămâne sub avertizare cod portocaliu de furtuni până în această noapte, la ora trei.

