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Video Comisari ai Gărzii de Mediu au fost ameninţaţi cu un pistol, în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt

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Sursa: captură video
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Comisari ai Gărzii de Mediu din Olt au fost agresaţi verbal şi ameninţaţi de administratorul unei balastiere ilegale. Bărbatul a folosit şi un pistol, într-o tentativă de intimidare. La faţa locului au intervenit poliţişti şi jandarmi.

„În urma documentării unei activităţi ilegale de extracţie şi procesare a agregatelor minerale în judeţul Olt, inclusiv cu ajutorul imaginilor surprinse de dronele Gărzii Naţionale de Mediu, comisarii GNM au mers în control pe amplasament. Primul control: ameninţări şi intimidări la adresa comisarilor. În timpul verificărilor pe teren, siguranţa comisarilor de mediu a fost pusă în pericol de administratorul firmei, care a reacţionat violent”, a transmis, marţi, Garda de Mediu, potrivit News.ro.

Potrivit instituției, comisarii au fost agresaţi verbal şi ameninţaţi, iar la un moment dat administratorul ar fi folosit inclusiv un pistol într-o tentativă de intimidare.

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„Comisarii noştri din Olt au fost agresaţi verbal şi ameninţaţi într-o tentativă jenantă de a-i intimida şi de a le afecta activitatea de control la o balastieră ilegală. Evident că nu a funcţionat. Înţeleg că, la un moment dat, cel controlat a scos chiar un pistol, în încercarea de a-i intimida. Este inacceptabil şi vreau să atrag public atenţia asupra faptului că, de prea multe ori, siguranţa colegilor noştri este pusă în pericol atunci când îşi fac meseria”, a declarat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu.

Comisarii GNM Olt au revenit pe amplasament împreună cu colegi din Comisariatul General, reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române”, poliţişti din cadrul IGPR – SICE şi specialişti criminalişti, verificările desfăşurându-se cu sprijinul Jandarmeriei Olt.

„Controlul extins a confirmat că operatorul îşi continua activitatea, deşi nu deţinea actele de reglementare necesare din punct de vedere al protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor şi nici permisul necesar din partea ANRMPSG (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon). Pe lângă extracţia şi prelucrarea agregatelor minerale fără documentele prevăzute de lege, comisarii au constatat că pe amplasament se aflau şi deşeuri de diferite tipuri, gestionate necorespunzător”, a precizat Garda de Mediu.

Pentru neconformităţile constatate în domeniul protecţiei mediului, Garda Naţională de Mediu a aplicat amenzi în valoare de 170.000 de lei. Reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” au aplicat, la rândul lor, amenzi de 80.000 de lei pentru neregulile constatate în domeniul gospodăririi apelor.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate este de 250.000 de lei.

De asemenea, au fost menţinute dispoziţiile de încetare a activităţii de exploatare a agregatelor minerale şi a activităţii de procesare a acestora, măsuri dispuse anterior de comisarii GNM – Comisariatul Judeţean Olt şi de reprezentanţii ANAR. Totodată, operatorului i-a fost impusă ecologizarea zonei afectate de depozitările necontrolate de deşeuri.

 

Editor : M.B.

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