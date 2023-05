VIDEO. Cum au reacționat britanicii serviți cu horincă de cei doi moroșeni care au mers la încoronarea lui Charles

Digi24 i-a dus Regelui invitați de suflet. Este vorba despre cei doi moroșeni care l-au primit la Breb, în urmă cu 12 ani, pe vremea când era prinț. I-au întins mese pline și l-au ospătat bunătăți locale și l-au servit cu horincă. Participarea la evenimentul istoric organizat în inima Londrei a fost un cadou pe care Digi24 l-a făcut celor doi prieteni de suflet ai Regelui Charles.

Soție: Am ajuns. Doamne! Să nu ne pierdem, câtă lume e aici.

Soț: Uite, și Poliția ne salută.

Reporter: Ați văzut roata?

Soț: Ne dăm un pic cu roata? Avem timp?

Soție: Am rău de înălțime, nu cred că mă pun.

Soț: Mă duc să iau niște lire, că văd că se dau de gratis.

Britanic: Ah, România. Salut!

Soț: Coroana, coroana.

Britanic: Mulțumesc?

Soție: Înseamnă mulțumesc.

Britanic: Ok, mulțumesc!

Reporter: Îi învățați limba română?

Soț: Îi învățăm, foarte repede prind limba română.

Soț, referindu-se la un polițist: Dacă îi dau eu clopul meu, nu mi-l dă pe-al lui?

Reporter: Cred că nu.

Reporter: Hai să vedem! Mulțumim foarte mult.

Soție: Să-i explicați de ce am venit noi îmbrăcați așa astăzi aici.

Reporter: Regele Charles a fost în România, iar ei l-au cunoscut.

Polițist: Vai, ce drăguț! O zi frumoasă!

Bărbat, sevit cu horincă: Ok, cum se spune?

Reporter: Noroc!

Bărbat: Noroc, oameni buni! Noroc, România! Cred că-mi iau zborul.

Reporter: Cum e?

E foarte bună. Imi place foarte mult.

Soț: Mai vrei una?

Bărbat: Nu, e suficient. Mulțumesc. Salutări din Turcia. Sunt la Londra, dar sunt turc și îi iubesc pe români, iar asta, orice o fi ea, o iubesc.

Soție: Horincă.

Soț: Ia și tu! Că și tu ești de-al meu.

Soț: Cum e?

Bărbat: Tare.

Soție: Am crezut că e biserică.

Soț: Nu cade nimic de pe ea ca la noi.

Soție: Foarte frumos. Super

Editor : Liviu Cojan